Ivet Playá prepara ataque contra Alejandro Sanz en la semana de su ruptura con Candela Márquez

La modelo Paloma Lago emprendió acciones legales contra el ex consejero del Mar de la Xunta de Galicia, Alfonso Villares, a quien acusaba de una supuesta agresión sexual, la cual se habría cometido bajo sumisión química, en unos hechos que habrían sucedido en diciembre de 2024. Lago aseguró haberse despertado en condiciones que describió como mareada y desorientada.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol, que ya ha puesto punto y final a la fase de instrucción, no ha encontrado indicios suficientes que puedan probar su versión de los hechos y, con ello, procesar al acusado. El archivo de la denuncia no es la última bala de la modelo. Paloma puede acudir a la Audiencia Provincial de La Coruña, que será el órgano encargado de dar por zanjado el asunto o, por el contrario, revocar el archivo de la causa y reabrir el caso.

Alejandro Sanz y Candela Márquez han roto su relación, una noticia de la que se llevaba hablando desde hace tiempo a pesar de que Candela Márquez estaba hace solo unos días con él en el cumpleaños del cantante. Candela ahora se encuentra en Valencia para pasar las fiestas navideñas con su familia, y ha dejado de seguir al cantante en sus redes sociales. Quien parece que podría haber rodado un documental contando su historia sería Ivet Playá. Ahora solo queda esperar dónde se va a emitir y podríamos

Alejandra Rubio estuvo en su programa defendiendo a su suegro, Carlo Costanzia. Aunque intentó ser "lo más objetiva posible" no ve que su suegro ataque a su suegra, Mar. "Simplemente veo a un hombre que se está defendiendo, que está defendiendo su honor y su verdad porque, al fin y al cabo, siendo objetivos, que es lo que estoy intentando hacer, no tiene ninguna condena". A Alejandra le parece muy bien que el padre de su novio se defienda: "A mí me parece bien que, tanto una parte como otra den su versión de los hechos y que él se defienda de todo lo que han dicho".

Alejandra ha dicho que "claro, está defendiendo su verdad y él está defendiendo la suya y, la suya conlleva que un montón de periodistas 'haters' quieren hacer de algo que no es verdad que sea verdad". "Lo que estoy haciendo es darle la oportunidad a una persona que no se la ha dado nadie. Mar ya ha escrito un libro y ha hecho programas y, lo único que yo estoy viendo de esta persona es que está sentada en un plató de televisión intentando defenderse de unas acusaciones que no existen porque no hay una sentencia. Entonces, yo no hablo de si ha pasado o no (...) Y no me estoy posicionando. Yo, ahora mismo no puedo hablar desde el corazón".