Alejandro Sanz y Candela Márquez ponen fin a su relación

Alejandro Sanz y Candela Márquez han decidido poner fin a su relación sentimental, según ha informado en exclusiva la revista Hola, que sitúa la ruptura en fechas muy recientes, apenas unos días después del último cumpleaños del cantante.

La separación se ha producido tras algo más de un año de relación y sin que existan terceras personas implicadas. Fuentes del entorno de la pareja citadas por la revista señalan que ambos "están muy unidos", pero que mantienen dos personalidades muy pasionales, un factor que ya habría provocado distanciamientos anteriores a lo largo de su noviazgo.

La ruptura se habría materializado en los últimos días, ya que el pasado jueves todavía se encontraban juntos cuando Alejandro Sanz celebró su 57 cumpleaños. Aunque en otras ocasiones optaron por retomar la relación tras periodos de separación, en esta ocasión "se han dicho adiós", según las mismas fuentes.

Navidad lejos y cambio de etapa

Tras conocerse la noticia, Hola apunta que Candela Márquez se ha desplazado a Valencia, su ciudad natal, para pasar las fiestas navideñas con su familia. La propia actriz ha compartido ese plan en un directo en redes sociales, donde ha expresado su ilusión por reencontrarse con los suyos después de muchos años y ha subrayado la importancia de la familia por encima de otros ámbitos de la vida.

En esa misma intervención pública, la actriz ha hablado de una nueva etapa personal, centrada en volver a encontrarse consigo misma. Márquez se ha referido a un momento de reencuentro personal y a la importancia de rodearse de amistades leales y cercanas, sin mencionar directamente al cantante madrileño.

La actriz también ha dejado de seguir a Alejandro Sanz en redes sociales, un gesto que ha sido interpretado como una confirmación adicional del distanciamiento entre ambos, aunque el cantante continúa siguiéndola en su perfil.

Un romance iniciado en 2024

La relación entre Alejandro Sanz y Candela Márquez salió a la luz en octubre de 2024, cuando ambos acudieron como invitados a una celebración privada en Madrid. Poco después comenzaron a aparecer juntos en distintos actos públicos, y semanas más tarde confirmaron su relación con imágenes compartidas y apariciones conjuntas en eventos.

Su primer posado oficial tuvo lugar en la gala de los Latin Grammy, a la que siguieron otras citas destacadas como la ceremonia de los Premios Goya, donde acudieron juntos. A lo largo de ese tiempo, protagonizaron mensajes públicos de cariño y una presencia habitual en actos sociales.

Pese a ello, durante los últimos meses surgieron rumores de crisis, especialmente tras algunas ausencias llamativas en eventos relevantes. En varias ocasiones, esas informaciones fueron desmentidas con nuevas apariciones conjuntas.

Una ruptura sin terceros

La revista subraya que el motivo de la separación no estaría relacionado con terceras personas, sino con las propias dinámicas de la pareja. Según el entorno citado, la intensidad de la relación habría sido determinante en una decisión que, por ahora, marca un punto y aparte en la historia entre el cantante y la actriz.