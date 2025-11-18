Alejandro Sanz y Candela Márquez, ¿son ciertos los rumores de ruptura?

El pasado jueves Alejandro Sanz se convertía en uno de los triunfadores de los Grammy Latinos al recibir, sin ser el favorito, dos preciados Gramófonos para añadir a su colección por ser el Mejor Álbum Pop Contemporáneo por '¿Y ahora qué?' y Mejor Grabación del Año por 'Palmeras en el jardín'. En una noche tan especial y mágica, llamó la atención que no estuviera a su lado en Las Vegas, Candela Márquez, con la que hace un año oficializaba su relación posando por primera vez juntos precisamente en la alfombra roja de la gran fiesta de la música latina.

Una ausencia que no ha tardado en desatar los rumores de crisis en la pareja, y no es la primera vez. Este verano se especuló con su ruptura después de que la actriz bloquease en redes sociales al cantante, algo que no tardaron en desmentir, reapareciendo juntos y de lo más enamorados en Instagram.

Y ahora, el hecho de que Candela no haya acompañado a Alejandro a los Latin Grammy ha provocado de nuevo que sus seguidores hayan indagado en sus perfiles y hayan descubierto que la intérprete valenciana ya no sigue al cantante de 'Ese último momento', y que ambos han eliminado la mayoría de sus imágenes juntos de sus respectivos perfiles, encendiendo todas las alarmas sobre una nueva crisis o incluso una separación.

Rumores que, según ha revelado la revista Hola, nada tienen de ciertos. Segñun fuentes citadas al círculo más cercano de la pareja, han negado categóricamente que hayan roto, o siquiera que exista un distanciamiento, asegurando que su relación va mejor que nunca y que si la actriz no pudo arropar a su novio en la gala de los Grammy Latinos fue exclusivamente por motivos profesionales. Por el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto.