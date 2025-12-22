Alejandra Rubio justifica a su suegro frente a Mar Flores: "Está defendiendo su honor y su verdad"

Después de la entrevista de Carlo Costanzia padre en "¡De Viernes!", donde habló sobre sus intenciones de demandar a su expareja, Mar Flores tras hablar de ciertos episodios en sus memorias, Alejandra Rubio ha opinado sobre la intervención de su suegro en el programa en el que colabora.

La hija de Terelu Campos ha manifestado su postura intentando ser "lo más objetiva posible". Sostiene que, en el vídeo, no percibe que Costanzia ataque a Mar Flores: "en este vídeo no le veo cargar contra nadie. Simplemente veo a un hombre que se está defendiendo, que está defendiendo su honor y su verdad porque, al fin y al cabo, siendo objetivos, que es lo que estoy intentando hacer, no tiene ninguna condena", ha comentado.

Alejandra defiende que ambas partes tienen derecho a ofrecer su versión de los hechos y que resulta legítimo que Costanzia se proteja frente a las acusaciones públicas. "A la ligera se le ha llamado un montón de cosas y, a mí me parece bien que, tanto una parte como otra den su versión **de** los hechos y que él se defienda de todo lo que han dicho", ha comentado.

A la pregunta de la presentadora, Patricia Pardo, "¿Crees que Mar Flores está defendiendo la suya?", Alejandra ha dicho que "claro, está defendiendo su verdad y él está defendiendo la suya y, la suya conlleva que un montón de periodistas haters quieren hacer de algo que no es verdad que sea verdad", ha explicado. Asimismo, recalca que la objetividad debe primar, y que no se puede catalogar a una persona sin una sentencia judicial que lo respalde.

Alejandra Rubio ha insistido en que "lo objetivo de todo este asunto es que **no hay condena**. Entonces, si no hay una condena no se le puede llamar a una persona una serie de palabras que afectan en su día a día, en su vida, en su familia y en un montón de cosas que van mucho más allá. Carlo contó que había fallecido su madre, que su hermana pasó por un cáncer y no se le hizo ni caso porque lo que suf**re** él no le vale a nadie". "No estoy hablando de casos, estoy hablando de que si queréis que sea objetiva como opinaría de un tema que no me toque".

Al mismo tiempo ha insistido en que no está negando la verdad de Mar Flores. "Lo que estoy haciendo es darle la oportunidad a una persona que no se la ha dado nadie. Mar ya ha escrito un libro y ha hecho programas y, lo único que yo estoy viendo de esta persona es que está sentada en un plató de televisión intentando defenderse de unas acusaciones que no existen porque no hay una sentencia. Entonces, yo no hablo de si ha pasado o no (...) Y no me estoy posicionando. Yo, ahora mismo no puedo hablar desde el corazón", ha indicado.

Durante la entrevista, Carlo Costanzia relató cómo la publicación del libro de Mar Flores coincidió con el delicado estado de salud de su madre, quien falleció poco después. Mencionó también la enfermedad de su hermana y cómo estas situaciones personales han quedado relegadas ante la polémica pública. En cuanto a las medidas legales, explicó el procedimiento previo de conciliación que exige la ley antes de presentar una querella por injurias y calumnias. Costanzia expresó su deseo de que se restablezca la verdad y lamentó ser objeto de acusaciones graves, como maltrato o secuestro, sin que exista ninguna condena o denuncia en su contra, solicitando amparo en la justicia.