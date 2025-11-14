Mar Flores y Alejandra Rubio felicitan a Carlo Costanzia con dedicatorias muy especiales

Mar Flores ha querido zanjar los rumores de mala relación con su hijo Carlo Costanzia, con la publicación de unas fotografías y una dedicatoria que es toda una declaración de amor (y de intenciones) para felicitarle en su 33 cumpleaños.

Sin duda, la publicación de las memorias de Mar Flores, 'Mar en calma' ha sido un momento complicado para Carlo que se ha visto en medio de la polémica por las acusaciones de Mar contra su ex marido, Carlo, así como las reacciones posteriores de este, que aseguró que tomaría medidas legales. A pesar de que todo apuntaba a que entre madre e hijo existían diferencias, con esta publicación Mar Flores pretende acallar los que señalan la mala relación existente entre madre e hijo.

"Hace 33 años di a luz al primer hombre de mi vida, quien desde siempre me llama Ma, y el que llegó para cambiarlo todo", comenzaba diciendo la modelo, que ha acompañado su texto fotografías rescatadas de su álbum privado. "Carlo, estoy muy orgullosa de ti: de quién eres, de lo que has construido y de todo lo que has conseguido con tu esfuerzo y tu corazón", expresaba. Además, Mar le ha dado las gracias "por el mayor regalo que me has dado, convertirme en abuela. Te quiero infinito", demostrando así que su relación no está nada distanciada como se ha llegado a asegurar en los últimos meses.

Pero no ha sido la única felicitación especial que ha recibido Carlo. Alejandra Rubio, su pareja, ha subido a sus redes sociales una serie de imágenes inéditas, con fragmentos de planes en común y una frase muy directa: "Feliz cumpleaños. Siempre".

A estas felicitaciones tampoco ha faltado la de Carlo Costanzia padre, con una foto actual en la que se lee 'Auguri', (felicidades): "El cumpleaños es el día en que la memoria se llena de magia: el pasado se vuelve relato, el presente encanto, y el futuro una promesa todavía por escribir. Que puedas escribir todas las mejores promesas del futuro, con todo mi amor incondicional y eterno", ha seguido, dejando claro el increíble vínculo que comparte con su hijo. "¡Feliz cumpleaños!", ha terminado.

Horas después, Carlo Costanzia padre junto con Alejandra Rubio se han reunido en un restaurante para celebrar el cumpleaños de Carlo, que ha soplado las velas de su tarta en la mejor compañía