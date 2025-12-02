Alejandra Rubio desvela sus planes para el cumpleaños de su hijo y qué pasará con las abuelas

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia vivirán el próximo 6 de diciembre, uno de los días más especiales de su vida: el cumpleaños de su hijo Carlo. Coincidiendo con la cercanía de la fecha, Alejandra ha explicado en 'Vamos a ver' que ya lo tiene "más o menos" organizado, aunque descarta una gran fiesta o una reunión de toda la familia porque "no se puede".

A Alejandra le gustaría celebrar este primer aniversario de su hijo junto a toda la familia, pero lo cierto es que no va a poder ser. Una de las abuelas, Terelu Campos trabaja ese día y, por ello, la idea es que habrá "poquita gente" y que lo irán celebrando "como puedan", en varios días y con distintos grupos, dejando caer que los abuelos paternos, Mar Flores y Carlo Costanzia padre no van a coincidir. "No vamos a hacer ni una fiesta grande ni reunión de todo el mundo porque no se puede y mi madre ese día trabaja. Poquita gente y lo iremos celebrando como podamos, no todo el mundo el mismo día", ha asegurado. "Mi madre me ha dicho... 'Ya te vale, para un día que no puedo'", ha contado. "Va a ser el típico cumpleaños que celebrar un día con unos amigos, otro día con otros. Solo os digo que el viernes mi madre no puede venir y que con Mar también lo celebraremos", ha añadido.

La colaboradora ha reconocido que, por el momento, no tiene nada preparado para la celebración, reforzando así la idea de una fiesta sencilla, flexible y muy marcada por la situación familiar. Además, insiste en que su casa está abierta para quien quiera acercarse, recalcando que no tiene problema con nadie y subrayando que se han hecho las cosas "como se podían" dadas las circunstancias. "Por supuesto que mi madre y Mar pueden coincidir. Siempre intentáis buscar la parte mala, pero es que es la realidad. Esto no solo pasa en mi familia, pasa en muchas. Además, a mí tampoco me gustan con mucha gente. Me agobian tantas personas. Las velas se soplan el día de su cumpleaños, el viernes, porque Carlo y yo somos supersticiosos. Ni antes ni después", ha expresado.