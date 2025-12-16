No habrá paz navideña para el clan Campos

Fedra Lorente sigue con sus apariciones televisivas donde está explicando lo sucedido tras todo lo que ha sucedido tras la muerte de su marido Miguel Morales y la estafa a la que fue sometido. La actriz ha dicho que no le reprocha nada ni a él ni a nadie, "a mí solamente".

Además Fedra se muestra especialmente molesta cuando se habla de una "estafa del amor" y corrige con contundencia: "No, una estafa del amor para nada. Ya se ha aclarado bien en el programa, creí que lo estabas oyendo. No ha sido una estafa de ningún amor, no. Trabajando y le han pedido dinero y ha estado ayudando como una buena persona y ya está. O demasiado buena persona, como lo quieras llamar. Para mí demasiado buena persona".

Su hija Alejandra, ha contado que dos horas de morir su padre las estafadoras seguían insistiendo pidiéndoles dos mil euros. Fedra afirma que "lo arreglaremos trabajando, si Dios quiere, y solucionaremos. Sí, somos dos y ya está".

¿Qué ocurre con las Campos? Siempre tienen que tener un conflicto o un cisma familiar para que se siga hablando de ellas. El nexo sigue siendo Alejandra Rubio, y en esta ocasión, se añade a la ecuación Carmen Borrego y su hijo, José María Almoguera.

El hijo de Carmen Borrego se sentó el pasado viernes en "¡De Viernes!" tras ser intervenido del corazón y se sinceró sobre la inexistente relación con la hija de Terelu Campos. Además, confesó que le ha dolido que su prima no le haya preguntado por su operación: "Ella sabía que me iban a operar y no me ha preguntado ni qué tal".

Por su parte, Terelu Campos, que se encontraba en el plató, defendió a su hija argumentando que los dos son mayores para resolver sus problemas. "No puedo obligar a nadie a que haga lo que no quiere. Ni la pobre de tu madre ni yo tenemos nada que ver. Evidentemente no me vuelve loca de alegría".

Mientras Carmen, defiende a su hijo y reconoce su cobardía con los asuntos familiares: "Reconozco que en cosas familiares soy cobarde y lo voy a seguir siendo. Si ser cobarde significa que mi familia no salte por los aires... seguiré siendo cobarde".