Terelu vuelve a alinearse con Carlo Constanzia y lanza un dardo envenenado a Mar Flores

Terelu Campos vuelve a alinearse con Carlo Costanzia en "De Viernes" y deja claro dónde está en su polémica con Mar Flores. Sin embargo Terelu se llevó todas las miradas al alinearse con su consuegro, que si bien ya le había apoyado, nunca lo había hecho de forma tan explícita.

Carlo anunció que va a demandar a Mar Flores por acusarle de haber ejercido contra ella violencia doméstica, un supuesto secuestro de hijos y demás. Asegura que se siente "gravemente perjudicado". "Quiero que se restablezca la verdad sobre lo que yo llevo escuchando durante tres meses. Hay una incitación al odio. No puedo consentir que se me llame maltratador, sin tener ninguna condena, ni secuestrador de niños". Terelu se posicionó con su consuegro al opinar sobre las memorias de su consuegra. "El capítulo de su hijo se lo podía haber ahorrado. Yo no dejaría escrito algo que no me gustaría que mi nieto leyera".

Mar Flores respondió en Instagram, haciendo una reflexión: "Con el tiempo, cada persona termina mostrando su verdadera esencia. Solo es cuestión de observar con paciencia. Ningún disfraz puede sostenerse eternamente", ha escrito en su última publicación.

Isabel Pantoja ha reaparecido en redes para felicitar la Navidad, que ha encantado a sus fans y que pone a sus hijos en su sitio una vez más. Un mensaje que a nuestros colaboradores les ha sonado forzado

Ha muerto la princesa Tatiana Radziwill a los 86 años en París, una de las poquísimas personas que han formado parte de verdad de su núcleo íntimo a lo largo de su vida. Una de las últimas imágenes de ella fue en Mallorca rodeada de la Familia Real, concretamente el 4 de agosto de 2024, cuando salieron a cenar al restaurante Mía. Fue la princesa Leonor quien llevó la silla de ruedas de Tatiana y la infanta Sofía, a la princesa Irene de Grecia.

Diferentes puntos de vista en la separación de Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui. Fuentes cercanas a la empresaria aseguran que están "acordando un divorcio normal y corriente" en el que, "como en muchos otros se intenta llegar a pactos económicos" Sin que ello signifique "extorsionar". Según LOC, llevaban ya varios meses en proceso de divorcio.

Sus amigos insisten en que ella dejó todo en Miami para dedicarse a la hija que tienen en común y atender los negocios familiares. La pareja tenía un contrato prematrimonial. Mientras, el entorno del deportista afirma que "No importa a través de qué medios, sino cómo se está haciendo. Cada vez se pedía más dinero y simplemente Ilia no ha querido ceder al chantaje".

Topuria denunciaba haber sufrido "durante los últimos meses situaciones y presiones intolerables, amenazando con difundir infundadas acusaciones de malos tratos que solo desaparecerían a cambio de dinero, pero la verdad solo tiene un camino: los hechos". Por su parte los abogados de Giorgina comentan que "solicitamos a los medios de comunicación y a los espacios de opinión que eviten alimentar especulaciones o juicios paralelos, y que actúen con la prudencia y responsabilidad que exige la existencia de actuaciones judiciales en curso".

La princesa Mette-Marit ha sido incluida como cualquier otro ciudadano en la lista de espera de pacientes necesitados de trasplante de órganos, y que "no habrá ningún trato de favor" hacia ella.