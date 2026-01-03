El 'efecto Horizonte': Mediaset confía a Iker Jiménez su franja más difícil para frenar a la competencia

Mediaset España ha arrancado el año 2026 con una decisión estratégica apostando por uno de sus rostros más mediáticos para plantar cara a la competencia. Según ha confirmado el grupo de comunicación este 2 de enero, el programa Horizonte, liderado por Iker Jiménez y Carmen Porter, experimentará un cambio histórico en su estructura de emisión para pasar a tener una presencia casi diaria en la parrilla de Cuatro. Este movimiento supone que el formato de análisis y actualidad dejará de ser una cita exclusiva de los jueves para saltar a la franja del access prime time, emitiéndose de lunes a miércoles a las 21:45 horas, mientras mantiene su edición extendida de los jueves en su horario habitual de máxima audiencia.

Esta reestructuración, planteada inicialmente como una prueba para el mes de enero, tiene como objetivo directo competir en la franja más disputada de la televisión española, donde Jiménez deberá medir sus fuerzas contra gigantes consolidados como Pablo Motos en Antena 3 y David Broncano en La 1. La decisión viene avalada por las cifras récord que el programa cosechó durante el pasado 2025, cerrando el año con una media del 9,1% de cuota de pantalla, lo que representa su mejor dato histórico y un crecimiento sostenido desde su estreno. Mediaset busca así capitalizar la fidelidad de una audiencia que ha convertido a Horizonte en un referente informativo, capaz de superar frecuentemente la media de la cadena y de liderar frente a ofertas de entretenimiento puro.

Afecta a First Dates

El "efecto dominó" de este cambio afecta también a otro de los pilares del grupo: First Dates. El programa de citas conducido por Carlos Sobera, que hasta ahora ocupaba el access de Cuatro, se trasladará a Telecinco de lunes a miércoles para reforzar la cadena principal en un momento de necesidad de remontada tras los mínimos históricos registrados el año anterior. Este intercambio de cromos entre canales subraya la intención de Mediaset de utilizar sus marcas más potentes como "comodines" estratégicos para frenar la sangría de espectadores en Telecinco y, al mismo tiempo, potenciar el perfil analítico y crítico de Cuatro a través de la figura de Iker Jiménez.

A pesar de las polémicas que han rodeado al formato en los últimos tiempos, azuzadas principalmente por la izquierda, la directiva de la compañía italiana parece decidida a premiar la capacidad de movilización de Jiménez, quien a partir de los próximos días se enfrentará al reto de mantener la tensión informativa y el rigor de sus mesas de debate en un formato diario.

El éxito o fracaso de esta fórmula durante las próximas cuatro semanas determinará si Horizonte se asienta definitivamente como la nueva gran apuesta diaria de Mediaset para 2026 o si regresa a su formato semanal, mientras el público asiste expectante a una de las batallas por el mando a distancia más inciertas de la década.