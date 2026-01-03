Vuelve la guerra al clan Campos: José María Almoguera lanza un ultimátum a Alejandra Rubio

José María Almoguera ha regresado al plató de De Viernes este 2 de enero de 2026 para inaugurar el año con una de sus intervenciones más tensas y reveladoras hasta la fecha, centrada en esta ocasión en el tortuoso proceso de divorcio de su exmujer, Paola Olmedo, y la defensa de su nueva relación sentimental. El hijo de Carmen Borrego desgranó los motivos por los que la firma del divorcio se ha convertido en un laberinto legal, negando tajantemente las acusaciones de estar dilatando el proceso por intereses ocultos. "No creo que Paola tenga razón para no fiarse de mí; lo que no puedes es dejarme a mí de mentiroso y de dobles verdades cuando no es la realidad, y lo puedo demostrar", aseveró Almoguera con firmeza frente a los colaboradores.

El invitado no dudó en mostrar pruebas para desmentir la versión de su exmujer sobre las exclusivas compartidas, señalando que "ella se cree que vengo a atacarla, pero he venido a aclarar lo que se dijo; hay cosas que me rechinan y se alejan de la realidad".

A lo largo de la entrevista, José María defendió su situación personal actual junto a su nueva pareja, María Sánchez, con quien ha pasado sus primeras Navidades en Jerez de la Frontera. Ante la insistencia sobre por qué no termina de formalizar legalmente su separación si ya tiene una nueva vida, el joven fue tajante: "No estoy dilatando el divorcio. Una boda es algo que ni siquiera he hablado con María, no es lo que estamos planteando ahora mismo".

El relato de José María también tuvo espacio para la autocrítica y la decepción respecto a su fallido matrimonio, aunque siempre marcando distancias con la narrativa de su exmujer. "No voy a decir que nada nos ha separado, asumo mi culpa, pero ella no ha luchado por unirnos", sentenció ante las cámaras. Sobre el comportamiento de su ex tras la ruptura, calificó sus últimas declaraciones como un acto de despecho: "Me parece extraño que hable de mi pareja, me parece inmaduro y despechado".

El ultimátum a su prima

Sin embargo, el tono de la entrevista se elevó cuando respondió a las recientes críticas de su prima, Alejandra Rubio, quien días antes había calificado su actitud de "vergonzosa". Almoguera se mostró visiblemente dolido por los ataques de su propia familia en los medios: "No entiendo la razón de su vergüenza. Creía que teníamos una relación buena, pero me ha sorprendido y molestado ese ataque. Si empezamos a dar caña, igual se complica todo", advirtió, dejando entrever que la paz familiar está lejos de alcanzarse.

Al ser preguntado por su madre, Carmen Borrego, y la posibilidad de que este nuevo conflicto con Paola Olmedo facilite un acercamiento definitivo con ella, José María mantuvo su habitual distancia emocional, aunque reconoció el desgaste que supone vivir en un conflicto permanente. "Mi intención no es generar una guerra que pueda generar un problema mayor, pero no puedo permitir que se cuente una historia que no es real", concluyó, cerrando una noche en la que volvió a demostrar que su nueva faceta frente a los focos no tiene intención de dar un paso atrás.