Así es la vida real de las estrellas de 'La asistenta': de la granja de Seyfried a la polémica fama de Sydney Sweeney

El éxito de La asistenta no se ha quedado en las estanterías. La historia que enganchó a millones de lectores ha dado el salto al cine y, en apenas unos días en cartelera en España, ya se ha convertido en uno de los estrenos más comentados del arranque de año.

La película, basada en la novela de Freida McFadden, una autora que escribe bajo seudónimo y cuya identidad real sigue siendo un misterio, ha recibido una acogida más que notable, aplaudida tanto por la crítica como por los miles de lectores que se han acercado al cine a comprobar por ellos mismos la adaptación.

Buena parte del increíble éxito que está teniendo está en su reparto. Sydney Sweeney y Amanda Seyfried lideran el elenco y concentran casi toda la atención. Ambas interpretan a dos mujeres atrapadas en una relación tan elegante por fuera como inquietante por dentro, uno de los grandes motores de la trama.

Sweeney se mete en la piel de Millie, una joven que acepta un trabajo como asistenta en una mansión que esconde más secretos de los que aparenta. Convertida en una de las actrices más populares del momento, a sus 28 años ha tenido pequeños papeles en series sobre todo juveniles, aun que sin duda, su gran empuje fue a raíz del papel de Cassie en Euphoria en 2019, donde mostró su gran capacidad para la interpretación. A partir de entonces la hemos podido ver en otro de sus éxitos, la comedia romántica "Cualquier menos tú" o la serie The White Lotus.

Convertida en una de las actrices más populares del momento con casi 25 millones de seguidores en Instagram, la intérprete llega al estreno después de meses de intensa exposición mediática, entre polémicas publicitarias y debates en redes. Su papel en La asistenta ha servido para devolver el foco a su faceta actoral.

En cuanto al terreno sentimental, la actriz también ha tenido una vida mediática bastate intensa durante este último año. Después de cancelar la boda con su novio Jonathan Davino el pasado mes de marzo, desde octubre se rumorea que la actriz sale con el empresario y ejecutivo discográfico Scooter Braun, rumor que acabó confirmándose gracias a unas fotos tomadas mientras daban un paseo por las calles de Nueva York.

Siguiendo con Amanda Seyfried, que encarna a Nina, la sofisticada y enigmática dueña de la casa. La actriz, para sorpresa de muchos está bastante alejada de la vida pública propia de Hollywood. Lleva años alternando grandes producciones como Mamma Mia o Chicas Malas, papeles que le han catapultado una fama que cruza fronteras, con una vida personal marcada por la discreción. La actriz reside en una granja situada en los Catskills, al norte del estado de Nueva York junto a su marido, el también actor Thomas Sadoski, sus dos hijos y un perro. Una vida poco común en actores con grandes éxitos a sus espaldas

El filme llega después de que la novela original superara los 15 millones de ejemplares vendidos y se alzara en 2024 con el Premio Valencia Negra, confirmando así que el thriller que conquistó a los lectores sigue encontrando nuevas formas de atrapar al público.