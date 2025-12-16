Amanda Seyfried: "El socialismo es una idea maravillosa"

La actriz Amanda Seyfried se encuentra en medio de la campaña promocional de la película La asistenta, un thriller que coprotagoniza junto Sydney Sweeney donde su personaje lidia con problemas de salud mental, y también de su actuación en El testamento de Ann Lee, un film de perfil totalmente distinto en la que demuestra sus actitudes vocales y que le ha reportado una nominación al Globo de Oro.

El film versa sobre Ann Lee, fundadora de los Shakers, un movimiento religioso en EEUU que llegó a construir una de las sociedades utópicas más destacadas del país basada exclusivamente en la igualdad. Y utópica fue la reflexión de Seyfried sobre nuestro "destino como estadounidenses", un país que antaño "parecía el mejor lugar para vivir".

En una extensa entrevista en Variety, Seyfried valoró el estado de la democracia en su país. "¿Qué tal si no tenemos ningún tipo de agenda? ¿Y si nuestra agenda fuera cuidarnos unos a otros? El socialismo es una idea maravillosa, y sé que no funciona a la perfección, ni que la gente entienda su verdadero significado. Para mí, es cuidarnos unos a otros. Si tengo más dinero, puedo gastar más en los demás", dijo.

El sentido de la solidaridad con la que la película trata de impregnar al espectador se ha perdido, dice Seyfried en la publicación, y solo se ha visto en ocasiones como el 11-S, cuando "todos lo dejaron todo por los demás. Sacrificaron sus vidas sin pensarlo dos veces".

"No deberíamos tener que pasar por un meteorito o una situación de incendio para dejarlo todo por los demás. Así somos como seres humanos", dijo. Y, dolida, reflexionó sobre tiempos poco caritativos: y divididos en lo político Todos queremos ganar en las cosas. Todos amamos el dinero. Todos queremos a nuestros hijos. Así es. Ambos lados, todos los lados. Entonces, ¿qué es la avaricia? ¿Cómo te ayuda la avaricia? ¿Cómo te ayuda la actitud defensiva? ¿Cómo nos perjudica nuestro ego?"