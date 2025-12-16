El trágico asesinato de Rob Reiner y su esposa en su casa de Los Ángeles y el drama familiar que ha revelado no ha evitado las derivadas políticas del caso. Reiner era un prominente apoyo en Hollywood de los demócratas implicado en no pocas iniciativas políticas de signo progresista, tanto a nivel local como nacional, además de habitual azote de Donald Trump -al que calificó de antidemocrático, mentiroso y autócrata-. El director estaba implicado en organizaciones sin ánimo de lucro para investigar Rusia o los célebres documentos de Epstein y, en suma, era una figura expuesta a la polarización política de estos tiempos.

Naturalmente, el obituario de Trump llegó por redes sociales, y lo hizo con mensaje. Uno que, esta vez, le ha reportado al presidente inusuales críticas incluso en las filas republicanas, que tachan sus palabras de inapropiadas y especialmente agresivas.

El mandatario atribuyó el lunes el crimen a "la ira" que Reiner "provocó en otros a través de su enorme, inflexible e incurable enfermedad que paraliza la mente, conocida como Síndrome de Trastorno por Trump".

El presidente se refiere a Rob Reiner como "un director de cine y comediante torturado y en apuros, pero que en su día fue un gran talento". En un mensaje en su red, Truth Social añade: "era conocido por volver loco a la gente con su obsesión desenfrenada por el presidente Donald J. Trump, y su evidente paranoia alcanzó nuevas cotas a medida que la administración Trump superaba todos los objetivos y expectativas de grandeza, y con la Edad de Oro de Estados Unidos acercándose, quizás como nunca antes".

Ironizando sobre la causa de la muerte de ambos, Trump se atreve a apuntar que fue "supuestamente debido a la ira que causó a otros con su masiva, inflexible e incurable aflicción por una enfermedad paralizante conocida como SÍNDROME DE TRASTORNO DE TRUMP, a veces llamado SDT".

Los Reiner fallecieron degollados en su casa. Su hijo Nick Reiner había estado en el pasado en centros de rehabilitación y llegó a vivir en la calle debido a sus adicciones. Amigos de la familia declararon al periódico Los Ángeles Times que el director y su hijo discutieron el sábado en una fiesta en casa del famoso presentador Conan O'Brien y que mucha gente notó que el hijo se comportaba de forma extraña.

Las críticas al mensaje de Trump han venido incluso de fervientes defensores del presidente como el actor James Woods, unido a Reiner de manera personal. El realizador concedió a Woods uno de sus más destacados papeles, el de Fantasmas del pasado, donde interpretaba a un supremacista blanco acusado de asesinato. Un papel que llegó en uno de los peores momentos profesionales y personales del actor.

"El hecho de que no estés de acuerdo con la gente no significa que tengas que odiarla", dijo Woods, poco dado a morderse la lengua en sus publicaciones en redes. En una entrevista en Fox News, el actor recordó que "no me importan cuáles sean sus creencias políticas. Esto no es aceptable. No es una solución a los problemas".

Rob literalmente salvó mi carrera y me encaminó de una manera muy importante y gratificante en mi vida. (…) La gente decía: ‘¿Cómo es que tú y Rob Reiner sois amigos?’… Mira, déjame explicarte algo sobre Rob Reiner. Juzgo a la gente por cómo me tratan, y Rob Reiner fue un regalo de Dios en mi vida (…) Creo que Rob Reiner es un gran patriota… Tuvimos caminos diferentes hacia el mismo destino: un país que ambos amamos", remató Woods.

Quizá el mayor y más prominente ejemplo de Reiner fue en otro tempestuoso momento político en la historia reciente de su país, el del asesinato del activista republicano Charlie Kirk. Una muerte que también propició mensajes de odio, si bien de signo contrario, de los que Reiner se ocupó muy bien de descalificar en otra intervención televisiva.

En el programa de Piers Morgan, el director calificó el asesinato de Kirk como un "horror absoluto". "Eso no debería pasarle a nadie. No me importan tus ideas políticas. Eso es inaceptable. No es la solución a los problemas".

Alabó igualmente que la esposa de Kirk perdonase al autor del disparo mortal contra su marido: "Y sentí que lo que dijo su esposa [Erika] en el funeral era totalmente cierto. Soy judío, pero creo en las enseñanzas de Jesús, en el "trata a los demás como a ti te gusta" y en el perdón, y lo que me dijo fue hermoso. Perdonó a su asesino. Y eso me parece admirable".

Críticas a Trump

Entre quienes alzaron la voz en contra del tono del líder republicano en sus propias filas estuvo también Marjorie Taylor Greene, quien recientemente se ha distanciado del mandatario pese a haber sido en el pasado uno de sus apoyos más leales, informa Efe.

Para la representante de Georgia lo sucedido fue "una tragedia familiar, no algo relacionado con la política ni con enemigos políticos". "Muchas familias lidian con un familiar que enfrenta una adicción a las drogas y problemas de salud mental. Es increíblemente difícil y debería abordarse con empatía, especialmente cuando termina en un asesinato", señaló en X.

Igualmente, el congresista Don Bacon, representante de Nebraska, indicó en una declaración al digital Axios que "la mayoría de los estadounidenses quiere más y algo mejor" de su presidente.

Para el congresista Mike Lawler, representante de Nueva York, el mensaje de Trump fue equivocado: "Independientemente de las opiniones políticas de cada uno, nadie debería ser sometido a la violencia, y menos aún a manos de su propio hijo. Es una tragedia horrible que debería suscitar la simpatía y la compasión de todos en nuestro país, sin excepción".