Menú
Cine

Así reaccionan los compañeros de Rob Reiner a su brutal asesinato: "Esto es una farsa"

El director Rob Reiner, de 78 años, y su esposa Michele Singer fueron hallados sin vida, apuñalados, en su hogar. Se investiga como homicidio.

El director Rob Reiner, de 78 años, y su esposa Michele Singer fueron hallados sin vida, apuñalados, en su hogar. Se investiga como homicidio.
Rob Reyner, Meg Ryan y Billy Crystal | Cordon Press

La comunidad artística y política de Hollywood y EEUU llora hoy al actor, director y productor estadounidense Rob Reiner, de 78 años, que encontrado muerto este domingo en su casa de Brentwood (Los Ángeles) junto a su esposa, Michele Singer, quienes al parecer habrían sido apuñalados, informó la revista Variety.

Responsable de títulos como Algunos hombres buenos, La princesa prometida, This is Spinal Tap, Misery, El presidente y Miss Wade, Cuenta conmigo o la mítica Cuando Harry encontró a Sally, que inició la comedia romántica moderna, Reiner era una de las personalidades más queridas de la meca del cine, incluso entre oponentes políticos republicanos.

El actor Jerry O'Connell, al que Reiner dirigió de niño en Cuenta conmigo, ha publicado una fotografía de 1987, fecha del rodaje del film, junto a su estimado director. Lo mismo John Cusack, que trabajó con Reiner en el mismo film.

Michelle y yo estamos desconsolados por el trágico fallecimiento de Rob Reiner y su amada esposa, Michele. Los logros de Rob en cine y televisión nos brindaron algunas de nuestras historias más preciadas en la pantalla", escribió el expresidente Barack Obama en X.

"Pero detrás de todas las historias que produjo se encontraba una profunda creencia en la bondad de las personas y un compromiso de por vida para poner esa creencia en práctica", agregó.

Y el Gobernador de California, el demócrata Gavin Newson, quien dijo que sintió que su corazón se rompió cuando conoció la noticia, afirmó que "Rob fue el genio de gran corazón detrás de tantas de las historias clásicas que amamos".

Relacionado

El asesinato de Reiner y su esposa ha merecido publicaciones del alcalde de Los Angeles, Karen Bass, que destacó la labor del matrimonio en distintas causas sociales, pidiendo paciencia para los investigadores.

Además del ámbito político, otros compañeros de profesión como el comediante Ben Stiller, también hijo -al igual que Reiner- de una destacada figura de la comedia americana, este caso el actor Jerry Stiller, lloró en redes sociales la muerte inesperada del director.

El actor y productor Elijah Wood aseguró en X que se sentía "horrorizado al enterarse del fallecimiento" de Reiner y su "maravillosa esposa" Michele.

rob-reiner-tom-cruise.jpg
Con Tom Cruise en Algunos hombres buenos | Cordon Press

"Estoy absolutamente conmocionada y horrorizada al enterarme de lo de Rob Reiner y su esposa Michele. Esto es una farsa. Rezo por justicia rápida. Mis condolencias a su familia e hijos. Me faltan las palabras", señaló en redes la actriz Roseanne Barr.

James Woods, quien protagonizó Fantasmas del pasado ('Ghosts of Mississippi'), dirigida por Reiner, lamentó la muerte de su "buen" amigo. "Las diferencias políticas nunca obstaculizaron nuestro amor y respeto mutuo", precisó en X.

De acuerdo con la publicación, que señaló que las muertes fueron confirmadas por los medios TMZ y People, el suceso es investigado como homicidio, según el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Temas

En Cultura

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida
    • Reloj Durcal