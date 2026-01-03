Sólo 4 estrenos llegan a las salas de cine para dar la bienvenida a 2026. No obstante, son muy variados e interesantes, desde el cine de suspense con La asistenta al dramedia español Rondallas, comedia pura y dura y cine histórico.

Duelo entre Sydney Sweeney y Amanda Seyfried

Sydney Sweeney es un fenómeno mundial y está llenando las salas de cine con La asistenta, una película basada en la novela de Freida McFadden. Sweeney da vida a Millie, una joven con un pasado muy complicado que necesita un trabajo a toda costa ya que vive en su coche. Tras una entrevista perfecta en una casa de una familia adinerada donde trabajaría como empleada doméstica, comienza a trabajar para Nina (Amanda Seyfried) y Andrew (Brandon Sklenar).

El primer día de trabajo descubre aquello de no es oro todo lo que reluce. Su nueva jefa parece una mujer inestable mentalmente, con oscuros y siniestros secretos. A medida que pasa el tiempo parece que permanecer en esa "perfecta" casa es cada vez más peligroso. Buena película llena de giros que sorprenden al espectador y que cuenta con un gran duelo interpretativo entre Sydney Sweeney y Amanda Seyfried.

Título original: The housemaid

Género: Thriller - Psicológica

País: Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 131 minutos

Director: Paul Feig

Reparto: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar, Michele Morrone, Elizabeth Perkins

Fecha de estreno en España: 1 de enero de 2026

Distribuidora: Diamond Films

Amor por la tradición

Si hay un director que sabe mezclar a la perfección comedia y drama ese es Daniel Sánchez Arévalo (Gordos, La gran familia española, Primos...). Esta semana estrena Rondallas, película ubicada en un pueblo gallego abatido por una tragedia, hace dos años un grupo de marineros murió en un naufragio. Sólo se salvaron dos (Javier Gutiérrez y Carlos Blanco). El patrón del barco era el que comandaba además la rondalla local (una agrupación de música tradicional que reúne a varias generaciones).

El personaje de Javier Gutiérrez quiere que la ilusión vuelva al pueblo reuniendo de nuevo a la rondalla para sanar las heridas, reconstruir los lazos rotos y aprender a mirar de nuevo hacia el futuro con ilusión.

Título original: Rondallas

Género: Drama - Comedia

País: España

Año: 2026

Duración: 112 minutos

Director: Daniel Sánchez Arévalo

Reparto: Javier Gutiérrez, María Vázquez, Judith Fernández, Tamar Novas, Carlos Blanco, Marta Larralde

Fecha de estreno en España: 1 de enero de 2026

Distribuidora: Beta Fiction

Un médico en la Inglaterra del siglo XI

Doce años después del estreno de la primera película, llega a los cines El médico 2. En esta ocasión, el médico Rob Cole huye de Isfahán hasta Londres con la intención de aplicar en su país natal los conocimientos médicos adquiridos en Persia. En la capital británica verá muy de cerca las intrigas de la corte.

Título original: The physician II

Género: Drama

País: Alemania

Año: 2025

Duración: 142 minutos

Director: Philipp Stölzl

Reparto: Tom Payne, Emily Cox, Aidan Gillen, Liam Cunningham, Owen Teale, Emma Rigby, Malick Bauer

Fecha de estreno en España: 1 de enero de 2026

Distribuidora: DeAPlaneta

'El médico 2'.

Además se estrena la comedia española Abuela Tremenda, protagonizada por Elena Irureta y Toni Acosta. Toñi, una abuela poco común, aparece por sorpresa en el retiro de trabajo de su hija Daniela, poniendo el retiro patas arriba. Así, genera situaciones incómodas para su hija pero también ayuda a descubrir verdades.

Título original: Abuela tremenda

Género: Comedia, Familia

País: España

Año: 2025

Duración: No aparece aún

Dirección: Ana Vázquez

Reparto: Elena Irureta, Toni Acosta, Carla Pastor

Fecha de estreno en España: 1 de enero de 2026

Distribuidora: Buena Vista Internacional

Pincha en el audio para descubrir todos los detalles sin spoilers.