Sólo 4 estrenos llegan a las salas de cine para dar la bienvenida a 2026. No obstante, son muy variados e interesantes, desde el cine de suspense con La asistenta al dramedia español Rondallas, comedia pura y dura y cine histórico.
Duelo entre Sydney Sweeney y Amanda Seyfried
Sydney Sweeney es un fenómeno mundial y está llenando las salas de cine con La asistenta, una película basada en la novela de Freida McFadden. Sweeney da vida a Millie, una joven con un pasado muy complicado que necesita un trabajo a toda costa ya que vive en su coche. Tras una entrevista perfecta en una casa de una familia adinerada donde trabajaría como empleada doméstica, comienza a trabajar para Nina (Amanda Seyfried) y Andrew (Brandon Sklenar).
El primer día de trabajo descubre aquello de no es oro todo lo que reluce. Su nueva jefa parece una mujer inestable mentalmente, con oscuros y siniestros secretos. A medida que pasa el tiempo parece que permanecer en esa "perfecta" casa es cada vez más peligroso. Buena película llena de giros que sorprenden al espectador y que cuenta con un gran duelo interpretativo entre Sydney Sweeney y Amanda Seyfried.
Título original: The housemaid
Género: Thriller - Psicológica
País: Estados Unidos
Año: 2025
Duración: 131 minutos
Director: Paul Feig
Reparto: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar, Michele Morrone, Elizabeth Perkins
Fecha de estreno en España: 1 de enero de 2026
Distribuidora: Diamond Films
Amor por la tradición
Si hay un director que sabe mezclar a la perfección comedia y drama ese es Daniel Sánchez Arévalo (Gordos, La gran familia española, Primos...). Esta semana estrena Rondallas, película ubicada en un pueblo gallego abatido por una tragedia, hace dos años un grupo de marineros murió en un naufragio. Sólo se salvaron dos (Javier Gutiérrez y Carlos Blanco). El patrón del barco era el que comandaba además la rondalla local (una agrupación de música tradicional que reúne a varias generaciones).
El personaje de Javier Gutiérrez quiere que la ilusión vuelva al pueblo reuniendo de nuevo a la rondalla para sanar las heridas, reconstruir los lazos rotos y aprender a mirar de nuevo hacia el futuro con ilusión.
Título original: Rondallas
Género: Drama - Comedia
País: España
Año: 2026
Duración: 112 minutos
Director: Daniel Sánchez Arévalo
Reparto: Javier Gutiérrez, María Vázquez, Judith Fernández, Tamar Novas, Carlos Blanco, Marta Larralde
Fecha de estreno en España: 1 de enero de 2026
Distribuidora: Beta Fiction
Un médico en la Inglaterra del siglo XI
Doce años después del estreno de la primera película, llega a los cines El médico 2. En esta ocasión, el médico Rob Cole huye de Isfahán hasta Londres con la intención de aplicar en su país natal los conocimientos médicos adquiridos en Persia. En la capital británica verá muy de cerca las intrigas de la corte.
Título original: The physician II
Género: Drama
País: Alemania
Año: 2025
Duración: 142 minutos
Director: Philipp Stölzl
Reparto: Tom Payne, Emily Cox, Aidan Gillen, Liam Cunningham, Owen Teale, Emma Rigby, Malick Bauer
Fecha de estreno en España: 1 de enero de 2026
Distribuidora: DeAPlaneta
Además se estrena la comedia española Abuela Tremenda, protagonizada por Elena Irureta y Toni Acosta. Toñi, una abuela poco común, aparece por sorpresa en el retiro de trabajo de su hija Daniela, poniendo el retiro patas arriba. Así, genera situaciones incómodas para su hija pero también ayuda a descubrir verdades.
Título original: Abuela tremenda
Género: Comedia, Familia
País: España
Año: 2025
Duración: No aparece aún
Dirección: Ana Vázquez
Reparto: Elena Irureta, Toni Acosta, Carla Pastor
Fecha de estreno en España: 1 de enero de 2026
Distribuidora: Buena Vista Internacional
Pincha en el audio para descubrir todos los detalles sin spoilers.