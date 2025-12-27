Los ciclos de FlixOlé: Picaresca española y la comedia "feminista" de Fernán Gómez

Colección especial dedicada a Robos (Imperfectos). Aprovechando el estreno de Los dinamiteros (1964), destacamos películas donde los personajes planifican un "atraco perfecto" pero no les suele salir bien.

Colección especial dedicada a La Picaresca Española. Aprovechamos el estreno de Los tramposos (1959) para destacar las películas que han llevado a la gran pantalla esta tradición literaria tan española.

El descubrimiento del mes será Sólo para hombres. La comedia "feminista" que dirigió Fernando Fernán Gómez en 1960 basándose en una obra escrita por Mihura y que narra la historia de una joven que renuncia a casarse y decide entrar en un mercado laboral dominado por los hombres.