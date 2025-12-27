Siete genios de la música que has tarareado han muerto en 2025 sin hacer ruido

¿Por qué tantos compositores fundamentales del cine se despiden casi en silencio? Mientras actores y directores ocupan portadas, las notas que nos hicieron temblar, soñar o volver a la infancia se marchan de puntillas. El último Do-Re-Film del año es un homenaje a los músicos cinematográficos fallecidos este año… y también una reivindicación.

Uno de ellos es Charles Strouse, conocido sobre todo por una de las canciones más cursis y emblemáticas del género musical: "Tomorrow", de Annie, una oda a la esperanza que ha empañado sus interesantes trabajos en el cine.

Otro ilustre artista que nos ha dejado este año es Lalo Schifrin, un nombre fundamental de la música cinematográfica y, durante décadas, el único compositor de habla hispana que adquirió relevancia en Hollywood. Si bien cuenta con una variada y dilatada trayectoria con proyectos de lo más variopinto, como Bullitt, Terror en Amityville u Operación dragón, ha pasado a la historia por su sintonía para Misión imposible.

Inicialmente una serie de televisión, el propio compositor explicó, medio en broma medio en serio, las claves de que dicha melodía sea tan retentiva y pegadiza: un compás de 5/4 que permitiera a las personas del espacio exterior con cinco piernas bailarla.

Junto a ellos, otros notables músicos que proporcionaron grandes momentos en el cine y la televisión: ¿qué italiana se especializó en el género de terror pero acabó colaborando con el director más icónico del cine quinqui? ¿Qué letrista formó pareja artística con su mujer durante más de medio siglo y ganó tres Oscar? ¿Quién es el responsable de la sintonía que más nos aterrorizó en los años 90? ¿Qué compositor alemán fue marginado en un mítico título de los 80 en favor del productor de Donna Summer? ¿Y a quién de todos ellos dio Tarantino una segunda vida?

Despedimos este año lleno de cine homenajeando a todos aquellos a los que, afortunadamente, seguiremos escuchando mucho tiempo. Pincha el audio para descubrir sus músicas eternas.