La mujer de Bruce Willis ya habla de él en pasado y hace saltar las alarmas

La salud de Bruce Willis continúa siendo motivo de atención y preocupación entre sus seguidores. El actor fue diagnosticado en 2022 con afasia y, un año después, con demencia frontotemporal (FTD), una enfermedad neurodegenerativa que lo llevó a retirarse definitivamente de la interpretación. Desde entonces, el protagonista de La jungla de cristal permanece alejado de la vida pública, refugiado en su residencia de Brentwood Park, en el oeste de California, acompañado en todo momento por su familia.

Una reciente publicación de su esposa, Emma Heming, ha generado una oleada de reacciones y especulaciones en redes sociales. A través de su perfil, Heming compartió un vídeo de un recuerdo junto al actor en un parque de atracciones, donde ambos aparecen disfrutando de una montaña rusa entre risas. Según explicó, decidió rescatar esas imágenes tras volver al mismo lugar junto a sus hijas, Mabel y Evelyn, de 13 y 11 años.

"Ayer llevé a los niños a Magic Mountain con amigos. Nuestra última atracción fue Viper y ¡guau!, recordaba que era mucho más divertida de lo que realmente fue", escribió Heming. A continuación, recordó la última vez que se subió a esa atracción junto a Willis: "No ha envejecido bien. Pero la última vez que me subí fue con Bruce, allá por 2008. Y esa vez fue DIVERTIDA. Estoy bastante segura de que no se debe llevar cámara en esas atracciones, pero me alegra mucho que él la llevara".

Sin embargo, fueron sus palabras posteriores las que encendieron las alarmas entre algunos seguidores. "Sus comentarios. Su risa. Siempre hacía que todo fuera divertido. Así era él, pura diversión. Lo adoro. Y, simplemente, extraño que fuera mi compañero de paseo", añadió. El uso del pasado al referirse al actor llevó a algunos fans a temer lo peor, llegando incluso a pensar erróneamente que había fallecido.

Ante la confusión generada, Emma Heming se vio obligada a aclarar la situación días después, compartiendo una fotografía junto a Bruce Willis con motivo de su aniversario, confirmando que el actor sigue con vida y rodeado del cariño de los suyos.

La preocupación constante no es casual. Desde que en marzo de 2022 la familia anunciara que Willis padecía afasia —un trastorno que afecta al lenguaje— y que en febrero de 2023 confirmara el diagnóstico de demencia frontotemporal, cualquier información relacionada con su estado se mira con lupa. En aquel comunicado, sus familiares definieron la enfermedad como "una enfermedad cruel" para la que "no existen tratamientos" y subrayaron la necesidad de "mucha más conciencia e investigación".

A día de hoy, Bruce Willis permanece alejado de los focos mientras su familia continúa compartiendo, con cautela, pequeños fragmentos de su vida juntos, convertidos ya en la principal fuente de información sobre el estado del querido actor.