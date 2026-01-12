El espectacular cambio físico de Ana Mena, que vuelve al cine de la mano de 'Ídolos'

9 / 16

Decidió probar suerte en Italia, influenciada por la música del país que escuchaba junto a su familia cuando era niña. "Dijimos que por qué no intentábamos probar suerte allí. Todo esto sin tener ni puñetera ideal del idioma. Y de repente, surge la idea de hacer una colaboración con una artista. De estas cosas que haces y dices 'pues a ver por dónde suena la flauta". La flauta sonó tanto que D'Estate non vale, su primera canción con Fred de Palma, llegó al número uno en Italia.