El espectacular cambio físico de Ana Mena, que vuelve al cine de la mano de 'Ídolos'
La cantante retoma su faceta de actriz participando en Ídolos, dirigida por Mat Whitecross, la película en la que se enamoró de su actual pareja, Óscar Casas.
El próximo 23 de enero llega al cine Ídolos, la película dirigida por Mat Whitecross y protagonizada por Óscar Casas con Ana Mena en el papel de Luna. Se trata del regreso a la actuación de la malagueña, que en los últimos años ha visto crecer su carrera musical a pasos agigantados.
Ana se dio a conocer como estrella infantil en el 2006 tras convertirse en ganadora de los Premios Veo Veo, el conocido concurso de los 2000 del que también salieron artistas como Abraham Mateo. En 2009 dio vida a Marisol en la miniserie sobre su vida, dando vida a la icónica actriz durante su niñez.
La cantante tiene una amplia trayectoria en el mundo de la música, el cine y la televisión y una de sus primeras apariciones fue en Telecinco. En 2012 actuó en Qué tiempo tan feliz, presentado por María Teresa Campos.
Con apenas 15 años ya demostraba que se comía el escenario y allí interpretó la canción ‘Estando contigo’ junto a los ‘Supersingles’.
También fue ganadora del concurso My Camp Rock 2, de Disney Channel y participó en la serie de Telecinco Supercharly. En 2013 fichó por Antena 3 para protagonizar la serie Vive cantando (en la imagen).
Participó en la película de Pedro Almodóvar La piel que habito a los 13 años, interpretando a la hija del personaje de Antonio Banderas y cantando una canción en portugués para la banda sonora, lo que marcó su debut cinematográfico.
A finales de 2015 sacó una canción titulada No soy como tú crees, y ya era comparada con algunas estrellas del pop como Meghan Trainor. Su gran cambio siempre ha sido motivo de debate en las redes sociales, aunque ella nunca ha revelado si se ha sometido a alguna cirugía.
La malagueña tenía claro cuál era su pasión, pero en alguna ocasión ha reconocido que le costó arrancar en nuestro país. "Mis canciones no funcionaban, a los conciertos que hacía tenía que ponerle dinero (...) Llegó un fenómeno a España (OT'17) que me reventó. Salieron muchos artistas jóvenes y era difícil tener tu hueco cuando llega ese tsunami. Tuve que sobrevivir a eso", explicó en una entrevista con Jesús Calleja.
Decidió probar suerte en Italia, influenciada por la música del país que escuchaba junto a su familia cuando era niña. "Dijimos que por qué no intentábamos probar suerte allí. Todo esto sin tener ni puñetera ideal del idioma. Y de repente, surge la idea de hacer una colaboración con una artista. De estas cosas que haces y dices 'pues a ver por dónde suena la flauta". La flauta sonó tanto que D'Estate non vale, su primera canción con Fred de Palma, llegó al número uno en Italia.
Aunque estuvo a punto de tirar la toalla en varias ocasiones, su colaboración con el artista italiano Rocco Hunt lo cambió todo para ella: "Empezamos a trabajar en un tema que se llama A un paso de la luna y que se hace número 1 durante ocho semanas. Lo más bonito es que por fin empezaba a ver la luz en mi país".
Su duro trabajo le han llevado a convertirse en todo un referente en la música española y hacerse un hueco con éxitos como Música Ligera, Quiero Decirte o Un Clásico.
Su último disco, Bellodrama, está certificado como disco de Platino en España. Al álbum le siguió una exitosa gira por España y Latinoamérica.
En 2023 dio la bienvenida al Año Nuevo presentando la Campanadas en TVE junto a Ramón García. Su belleza y carisma la convirtieron en la inesperada estrella de la noche, llegando a eclipsar a Cristina Pedroche. La actriz lució un vestido verde con encajes firmado por Ze García en el que destacaban las aberturas de infarto.
Próximamente la veremos como miembro del jurado del programa de Antena 3 La Voz Kids.
En cuanto a su vida sentimental, ha sido relacionada con multitud de rostros conocidos, entre ellos su amigo Omar Montes, el futbolista Brahim Díaz, el tenista Carlos Alcaraz o el cantante Abraham Mateo.
Su relación con Óscar Casas se confirmó después de que salieran a la luz unas fotos de ambos besándose. La chispa saltó durante el rodaje de Ídolos en 2024 y su relación va viento en popa. Aunque intentan llevar lo suyo con discreción, el actor llegó a confesar que Ana "es maravillosa, es increíble y espectacular" y se ha convertido en alguien muy importante para él.