Almudena Cid rompe su silencio sobre su operación: "A veces se vive peor antes"

El final de 2025 sorprendió a Almudena Cid entrando en un hospital para someterse a una intervención delicada en la que le colocaron una prótesis. La exgimnasta decidió entonces mantener silencio y no compartir nada hasta confirmar que la operación había salido bien. Cuando finalmente habló, dejó claro que el verdadero desafío no estaba en el posoperatorio inmediato, sino en el largo camino posterior: una rehabilitación intensa, diaria y en ocasiones dolorosa, que ha ido mostrando con naturalidad en redes sociales mediante ejercicios desde la cama, rutinas para recuperar movilidad y pruebas de fuerza que reflejan la magnitud del esfuerzo.
Cid también ha aprovechado este proceso para lanzar un mensaje a quienes dudan ante una operación necesaria. En declaraciones recientes reconoció que muchas personas retrasan el paso por quirófano por miedo a empeorar. Según su experiencia, a veces se vive "peor" antes de operarse que después, cuando el tratamiento abre por fin una salida real.
La evolución empieza a notarse en pequeños gestos, síntomas de grandes avances. Almudena ha vuelto al plató de Pasapalabra, junto a Roberto Leal acompañada de un mensaje cargado de alivio: "Hoy estuvimos grabando, un buen síntoma de que voy volviendo a la normalidad". Días antes también se mostró caminando con soltura y optimismo: "Estoy muy bien… voy caminando estupendamente. Andando con naturalidad, normalidad y pudiendo hacer una vida relativamente normal".
Cid también ha querido ser clara al poner nombre al problema que llevaba años arrastrando: displasia, labrum roto y una articulación dañada. "Durante años había convivido con dolor… Seguí adelante, presentando en televisión en tacones, dando masterclass y viajando", confesó recientemente, evidenciando hasta qué punto había normalizado el sufrimiento como parte de su vida profesional y personal.
Más allá de la recuperación física, la exgimnasta está utilizando este momento vital para reforzar una reivindicación que defiende desde hace tiempo: la necesidad de una mayor protección social para los deportistas tras su retirada. "Quiero compartir lo importante que es para mí luchar por la protección social del deportista", ha señalado, recordando que su situación no es un caso aislado, sino la consecuencia de años de exigencia al más alto nivel.