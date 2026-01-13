Diez datos para conocer a Delicious Martha, la sustituta de Samantha Vallejo- Nájera en 'Masterchef'

4 / 10

Marta no llega a la televisión como una desconocida. Aterriza en el plató con una base de seguidores masiva, superando los 2 millones de seguidores en Instagram. Su fichaje por RTVE responde a una estrategia clara de la cadena para conectar con el público joven y el mundo digital, integrando a una experta que ya domina el lenguaje de las redes sociales.