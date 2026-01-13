Diez datos para conocer a Delicious Martha, la sustituta de Samantha Vallejo- Nájera en 'Masterchef'
A principios de 2026, el universo de MasterChef España, el formato de cocina más asentado de nuestra televisión, ha vivido su cambio más drástico en trece años: la salida de Samantha Vallejo-Nágera y la incorporación de Marta Sanahuja, más conocida en el entorno digital como Delicious Martha
Marta Sanahuja es la mente detrás de "Delicious Martha", una marca personal que nació hace más de una década. Su nombre artístico combina el adjetivo inglés para algo delicioso con su propio nombre, proyectando una imagen de cocina estética, cuidada y apetecible. Originaria de Cornellà (Barcelona), ha pasado de ser una aficionada a la cocina a una de las figuras más influyentes del sector gastronómico en España.
A diferencia de sus compañeros Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, que se formaron directamente en los fogones, Marta estudió Publicidad y Relaciones Públicas. Esta formación ha sido clave para su éxito, ya que le permitió entender cómo comunicar la gastronomía de forma visual y atractiva, logrando que sus recetas "entren por los ojos" antes que por el paladar.
Curiosamente, el imperio de Delicious Martha empezó por una sugerencia familiar. Según ha relatado ella misma, fue su madre quien insistió en que escribiera un blog de cocina para recopilar sus recetas. Lo que empezó como un hobby digital en una época en la que los blogs eran la tendencia, terminó convirtiéndose en su profesión a tiempo completo.
Marta no llega a la televisión como una desconocida. Aterriza en el plató con una base de seguidores masiva, superando los 2 millones de seguidores en Instagram. Su fichaje por RTVE responde a una estrategia clara de la cadena para conectar con el público joven y el mundo digital, integrando a una experta que ya domina el lenguaje de las redes sociales.
Su estilo de cocina se aleja de las técnicas extremadamente complejas o de la vanguardia inaccesible. Se define por lo "homemade" (casero) y saludable. Sus recetas suelen ser fáciles de replicar en casa, con ingredientes frescos y un enfoque en el bienestar, pero sin renunciar al sabor o a la presentación impecable.
Más allá de los vídeos cortos y las fotos, ha plasmado su conocimiento en papel. Es autora de libros como Delicious Martha: Mis recetas estilismo y fotografía gastronómica, donde no solo enseña a cocinar, sino también a presentar los platos, reforzando su perfil como una experta en la estética culinaria.
Su trayectoria ha sido avalada por la industria antes de llegar a MasterChef. Ha recibido premios destacados, como el de "Mejor Blog de Gastronomía" en años anteriores y reconocimientos por su capacidad de prescripción en redes sociales, lo que garantiza que su criterio técnico está respaldado por años de experiencia creando contenido de calidad.
Aunque este es su primer papel como jueza fija en un gran formato, Marta ya tenía experiencia colaborando en medios de comunicación. Ha trabajado con revistas especializadas como Elle Gourmet y ha participado en secciones de cocina en radio y televisión local, lo que le ha dado las tablas necesarias para enfrentarse a las cámaras de un prime time.
Marta asume la difícil tarea de ocupar el lugar de Samantha tras 38 ediciones y 13 años de programa. Mientras Samantha aportaba un perfil más enfocado al catering y la organización de eventos, Marta llega para aportar la visión de la creadora de contenido digital, refrescando la dinámica entre Pepe y Jordi con un aire más contemporáneo y conectado con las tendencias actuales.
Su incorporación oficial se produce en MasterChef 14, cuyas grabaciones comenzaron en enero de 2026. En esta temporada, su papel no será solo juzgar el sabor, sino también asesorar a los aspirantes sobre cómo la gastronomía actual se ha transformado a través de las redes, siendo un puente entre la tradición del restaurante y la modernidad del "foodie" digital.