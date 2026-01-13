Detienen a una ex del príncipe Harry por un "simpa" en un hotel de Mallorca

Catherine Ommanney, una británica conocida por sus apariciones televisivas y por haber vinculado su nombre al del príncipe Harry en el pasado contando sus citas con el príncipe con todo lujo de detalles, vuelve a protagonizar titulares en la prensa del Reino Unido. Esta vez, el foco no está en su vida sentimental, sino en un incidente ocurrido durante unas vacaciones en Mallorca.

La mujer, de 53 años, según explica la prensa británica, fue arrestada el domingo tras ser acusada de abandonar un hotel de la localidad de Santa Ponsa sin hacerse cargo de una factura de 520 euros. Según la denuncia presentada por el responsable del establecimiento, Ommanney habría disfrutado de una estancia de nueve días y se habría marchado sin saldar el importe correspondiente, lo que llevó al hotel a alertar a la Guardia Civil.

La detención se produjo por la tarde y, horas después, Ommanney compareció ante un juez en Palma de Mallorca. Tras prestar declaración, quedó en libertad bajo fianza mientras se esclarecen los hechos. La investigación sigue abierta y aún no se han concretado las circunstancias exactas de lo ocurrido, incluido el lugar preciso en el que se llevó a cabo el arresto.

Ommanney, diseñadora de interiores y participante en distintos realities, se hizo especialmente conocida en 2022 (cuando él tenía 21 años y ella 13 más) al hablar públicamente de una supuesta relación que mantuvo con el príncipe Harry en 2006. En varias entrevistas relató encuentros personales con el entonces joven heredero, una historia que generó una notable repercusión mediática y que vuelve a ser recordada ahora a raíz de este nuevo episodio.

Tras pasar por el juzgado, la propia Ommanney ha defendido su versión y ha negado cualquier intención de fraude. Asegura que la factura del hotel está pagada y atribuye lo sucedido a un fallo administrativo del establecimiento. "Tengo pruebas de que la factura se pagó en su totalidad. Fue un error técnico del hotel y solicitaré una disculpa a la justicia" afirmó. Por el momento, el hotel implicado no ha realizado declaraciones.