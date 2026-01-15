El historial delictivo del padre de Kiko Jiménez, al que nunca nombró en televisión

El padre de Kiko Jiménez, Fernando Martínez, fue arrestado el pasado 9 de enero en Linares, Jaén, tras ser acusado de una agresión con arma blanca que tuvo lugar el día anterior en un conocido establecimiento de la ciudad. Desde entonces, el influencer y pareja de Sofía Suescun ha guardado silencio y no ha hablado públicamente de su padre, con el que no tiene relación desde hace años. De hecho, a diferencia de su madre, a la que hemos visto en varios programas, jamás le ha mencionado.

Después de conocer la información adelantada por Marta Riesco, el programa Fiesta emitió las imágenes del padre de Kiko saliendo de la comisaría rodeado por la Guardia Civil, en pijama y esposado. Europa Press ha conseguido las primeras imágenes del exconcursante de realities de Telecinco tras el arresto de su padre y lo cierto es que se ha mantenido en la misma línea que estos últimos años: ha guardado silencio al respecto.

Serio y sin querer hacer declaraciones, el joven se dejó ver paseando a sus perros ajeno a la noticia que ha sacudido a su familia y a su pueblo. Cuando Kiko saltó a la fama de la mano de Mujeres, hombres y viceversa, inició una carrera por los platós de televisión en Telecinco y en muchas ocasiones ha asegurado que no tiene relación con su padre y que la persona que ha ejercido como tal a lo largo de su vida siempre ha sido su abuelo, al que considera su referente.

Desde que saltó la noticia, ha salido a la luz que Fernando Martínez tiene un amplio historial delictivo y ha sido juzgado por amenazas, atentado contra la autoridad o tráfico de estupefacientes. Además, tal y como desveló el programa En boca de todos, en el año 2008 fue investigado por el homicidio de un hombre, aunque tras celebrarse el juicio, se dictaminó que no era culpable. La relación padre e hijo se rompió cuando Kiko era tan solo un niño.