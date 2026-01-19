'De viernes' saca los colores a La Fábrica: prohibieron apoyar a Rocío Flores

La defensa del cantante Julio Iglesias ha remitido un escrito a la Fiscalía de la Audiencia Nacional en el que piden archivar las Diligencias de Investigación preprocesales, en relación a la denuncia presentada por trabajadoras de la que se hizo eco elDiario.es, y cuestiona la jurisdicción de los tribunales españoles y la competencia de la Fiscalía para juzgar hechos que tienen lugar fuera de España.

También pide tener acceso a las diligencias de investigación incoadas tras la denuncia y critica que se otorgue a esas mujeres la condición de testigos protegidas "al haber convertido por su propia decisión el asunto en un caso de interés mediático", lo que a su juicio, "cualquier pretensión de protección frente al investigado, incluso a nivel general, debe decaer".

El nuevo equipo jurídico de Iglesias también tiene pensado pedir su personación en dicha investigación iniciada por el Ministerio Público lo antes posible, concretamente, esta misma semana. Todo ello para evitar que la investigación de la Fiscalía derive en un procedimiento judicial", añaden.

Rocío Flores fue protagonista en ¡De Viernes! y lo tiene claro: su madre no hizo el documental para retomar la relación con ella o con su hermano ni para volver a verse: "Me rompe el corazón que diga que su familia es La Fábrica de la Tele".

También incidió que la versión de su madre no es la suya, que nunca se alegró de su intento de suicidio, que no le paga la pensión a su hermano, que le sobran a Fidel y de lo duro que fue su encuentro del juzgado. Rocío tampoco confirmó si va a denunciar a su madre ni tampoco quiere explicar el motivo. "Cosas judiciales que ha hecho contra mí".

Durante el programa José Antonio León dijo que en Sálvame no les dejaban decir nada a favor de la familia Flores.