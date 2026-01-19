Julio Iglesias pedirá personarse en la investigación de la Fiscalía para evitar su indefensión

Julio Iglesias pedirá personarse en la investigación de la Fiscalía por un supuesto delito de agresión sexual a dos extrabajadoras para evitar su indefensión.

El cantante contrató al abogado José Antonio Choclán para que lidere su defensa después de conocer que la Fiscalía de la Audiencia Nacional había recibido una denuncia el pasado 5 de enero en la que dos extrabajadoras del hogar de Iglesias lo habían denunciado por haber cometido un supuesto delito de agresión sexual, además de presuntas vejaciones cuando trabajaban para él, una como personal de limpieza y otra como masajista.

Fuentes cercanas a Julio Iglesias consultadas por Libertad Digital afirman que "el primer paso que se plantea dar el prestigioso abogado es solicitar tener acceso a las diligencias preprocesales de la Fiscalía para tener conocimiento de todos los datos de la investigación, ya que toda la información está siendo controlada y filtrada a eldiario.es".

"La defensa considera que si no le dan acceso a esas diligencias preprocesales, se estaría viviendo una situación de indefensión absoluta para el artista. El nuevo equipo jurídico de Iglesias también tiene pensado pedir su personación en dicha investigación iniciada por el Ministerio Público lo antes posible, concretamente, esta misma semana. Todo ello para evitar que la investigación de la Fiscalía derive en un procedimiento judicial", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "la defensa del artista también estudia discutir la competencia de la jurisdicción española para investigar estos hechos, ya que los presuntos delitos se habrían cometido principalmente en República Dominicana. Es sospechoso que las supuestas víctimas hayan tardado 5 años en denunciar. Además, alguna de ellas volvió a trabajar con Iglesias en este tiempo".

Las diligencias preprocesales son una fase preliminar de investigación penal, realizada directamente por la Fiscalía antes de que el caso llegue a un juzgado y se abra formalmente un procedimiento judicial. El objetivo principal es comprobar si realmente existe un hecho delictivo, recabar elementos indiciarios suficientes sobre la posible responsabilidad penal de los implicados, o decidir si procede archivar el asunto o presentar denuncia/querella ante el juez para iniciar el proceso judicial.

El abogado de los famosos

Choclán es reconocido por sus victorias judiciales en casos mediáticos. Además, es capaz de llegar a importantes pactos favorables con la Fiscalía. Entre su amplio catálogo de clientes, se encuentran el hermano del cantante, Carlos Iglesias, y el futbolista Cristiano Ronaldo; a los que ha representado cuando estos han sido acusados de haber cometido un fraude a Hacienda.

Asimismo, Choclán es actualmente el representante del empresario vinculado a la trama Koldo Víctor de Aldama, a quien defenderá en el próximo juicio celebrado en el Tribunal Supremo por el supuesto pago de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas a dedo de compra de mascarillas. De hecho, mientras que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García —también encausados en la misma trama— han recibido una acusación de 24 y 19,5 años de prisión por parte de la Fiscalía Anticorrupción; la actitud colaboradora con la Justicia de Aldama le ha valido para que el fiscal le pida tan solo 7 años de prisión.

La última victoria judicial de Choclán llegaba en los últimos días después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) confirmara la absolución del empresario Luis Medina en el caso mascarillas.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com