Eugenia Osborne aclara el estado de salud de Bertín tras cancelar su último acto

Bertín Osborne ha vuelto a ser noticia por motivos médicos tras cancelar su asistencia al pregón de las Fiestas de la Virgen de la Paz. Aunque el artista de 71 años ha sufrido secuelas de un Covid persistente, el Ayuntamiento de Alcobendas confirmó el aplazamiento por indisposición.

Ante la inquietud generada, su hija Eugenia Osborne ha querido aclarar la situación ante los micrófonos de Europa Press. Según su testimonio, el presentador sufre un proceso catarral y simplemente "estaba resfriado", desmintiendo así cualquier nuevo susto serio.

La hija del cantante ha explicado que su padre permanece en su residencia "tranquilamente reponiéndose de un resfriado no grave". No existe una imposición médica estricta, sino la decisión personal de descansar para retomar la actividad cuando esté plenamente recuperado.

Con estas declaraciones, la familia busca lanzar un mensaje de calma frente a las especulaciones sobre un supuesto agravamiento. Eugenia asegura que Bertín se encuentra bien y tranquilo, tratando este episodio como un contratiempo menor lejos de un nuevo revés médico.