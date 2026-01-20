La tierna historia de amor de Pierce Brosnan y Keely Shaye Smith, blanco de las burlas tras 25 años de casados
La pareja se conoció en 1994 durante una fiesta y este año celebran las bodas de plata formando uno de los matrimonios más estables de Hollywood. Los actores han envejecido con dignidad y sin miedo al paso del tiempo, algo por lo que inexplicablemente se han convertido en objetivo de comentarios crueles en redes sociales.
En agosto de este año, Pierce Brosnan y Keely Shaye Smith celebran 25 años y pueden decir con orgullo que su matrimonio es uno de los más estables de Hollywood.
Se conocieron en 1994 durante una fiesta en México y el flechazo, tal y como han desvelado en más de una ocasión, fue instantáneo. "Nada más verle me resultó un hombre muy cautivador, alto, moreno y guapo. Llamaba la atención de todos y tenía un brillo especial en los ojos… Ahí entendí por qué las mujeres lo encontraban tan sexy", reveló entonces la actriz y presentadora estadounidense.
Cuando se conocieron, el actor irlandés pasaba por uno de sus mejores momentos profesionales tras convertirse en el nuevo James Bond de Hollywood. En cambio, tres años antes, había perdido a su mujer, la actriz australiana Cassandra Harris y madre de su primer hijo.
Al quedarse viudo, el intérprete de Goldeneye adoptó a los dos hijos de Harris, Christopher y Charlotte. Ella murió años más tarde de cáncer como su madre. Keely se ha mantenido a su lado en las adversidades y le ha ayudado a sobrellevar las tragedias que han sacudido su vida.
"Encontré una gran mujer en Keely Shaye, única. Ni aunque buscara un millón de veces encontraría a alguien tan bueno. Ella siempre fue muy amable y compasiva y me acompañó en mi duelo por Cassie", reconoció el actor.
La pareja, durante un cariñoso momento capturado en Cádiz, cuando Brosnan se encontraba grabando Muere otro día (2002) en nuestro país.
Celebraron su boda en la Abadía de Ballintubber, en Irlanda, un santuario del siglo XIII que fue decorado con cientos de velas y arreglos florales de rosas, lirios y lavanda. La fiesta continuó en el castillo de Ashford y estuvieron acompañados por 120 invitados. Tienen dos hijos en común: Dylan, nacido en 1997, y Paris, en 2001.
"Viví un gran matrimonio que tuvo un triste final, pero tuve la suerte de encontrar el amor de nuevo. Creo que estábamos destinados a encontrarnos y por eso le doy gracias a Dios todos los días. Amo de Keely su vitalidad y su pasión", dijo de ella en 2018. Con el paso del tiempo, sus posados y apariciones públicas no han perdido ni un ápice de romanticismo.
La fama y la exposición pública también les han jugado malas pasadas. A pesar de estar muy enamorados y tener una bonita familia, el auge de las redes sociales trajo consigo las burlas de algunos usuarios, especialmente hacia Keely por su aumento de peso.
Cada cierto tiempo hay quien compara fotos antiguas de la pareja con algunas más actuales y bromea con que el matrimonio destroza la apariencia física.
A pesar de todo, cada vez es más habitual ver a usuarios defender a la pareja y muchas menos críticas. Los fans recuerdan que ambos "han ganado la lotería de la vida" y que la superficialidad de Hollywood y la sociedad actual no ha podido con su relación.
En 2024, cuando cumplieron 30 años juntos, el actor no dudó en gritar a los cuatro vientos lo que sigue sintiendo por su mujer. "El 8 de abril de 1994 fue mi día de suerte. ¿Cómo iba a saber que ese día iba a entrar en tu vida, que mi destino estaba a punto de cambiar para siempre? ¡Feliz 30º aniversario! El tiempo vuela en las alas del amor", escribió en las redes sociales.
"Keely y yo nos amamos y tenemos la suerte de tenernos como compañeros en esta vida. Hemos forjado una buena vida con trabajo duro y perseverancia", confesó. ¿Cuál es el secreto de su matrimonio? Según Brosnan, "se trata simplemente de resolver un problema tras otro, ya sea la lavadora, hasta dónde llegarán las finanzas o cuáles son tus sueños".
Keely Shaye, discreta y trabajadora, ha sabido llevar la gran fama de su marido, uno de los hombres más deseados de la industria durante años. Después de protagonizar algunos papeles pequeños en televisión y cine durante la década de 1980, Keely optó por dedicarse al periodismo y al cine documental.
Los fans del matrimonio lo tienen claro y les defienden con firmeza: "Su mujer es muy guapa, inteligente, una compañera amorosa y una madre ejemplar. ¿Qué tiene de malo su imagen? Así es el amor para toda la vida... Disfrutadlo. Es difícil encontrarlo pero ellos lo han hecho".