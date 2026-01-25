Los amores de Taylor Swift que inspiraron sus mejores canciones

Taylor Swift continúa gozando de una elevada popularidad en todo el mundo, pero es en Estados Unidos, donde la competencia es feroz entre las cantantes, cuando su nombre se ha magnificado tanto. Los empresarios de espectáculos y las discográficas lo saben. Se estima que el patrimonio de esta superestrella, icono del pop actual, es de mil seiscientos millones de dólares. A su edad, treinta y seis años, pocas colegas se habrán acercado a tan mareante cifra; tal vez ninguna. Pero es que, allí donde se anuncie, allí se agotan con anticipación las localidades. Recuérdese, si no, los dos conciertos que en el verano de 2024 ofreció en el madrileño estadio Bernabéu. Dos llenazos.

A su condición de cantante, añade la de compositora y empresaria de sus actuaciones y negocios a través de la Taylor Swift Productions.

Siempre suele estrenar canciones cuyo texto responde a experiencias vividas por ella, digamos de amores y desamores, lo clásico en las melodías de corte romántico pop. Y como han sido suficientes los novios que de ella conocemos, eso le ha dado rienda suelta para inspirarse en tales experiencias para urdir su repertorio.

La lista comienza con Joe Jonas, componente de la banda Jonas Brothers, con quien vivió un romance en 2008, fugaz, aunque suficiente para que ella creara dos piezas sacadas del tiempo que estuvieron juntos: "Forever & Always" y "Last Kiss". Parece ser que rompieron mediante una llamada telefónica que duró veintisiete segundos.

Siguiente prometido, Taylor Lautner, que fuera protagonista de "Valentine’s Day", actor-cantante que inspiró a la diva para crear "Back to December" en 2009.

Otro profesional del cine y la canción John Mayer, sucedió al anterior en el corazón tan grande de Taylor Swift, entre 2009 y 2010. Relación corta pero apasionada durante la cual ella dio a conocer "Dear John", al tiempo que él colaboraba en otra pieza al alimón, "Half of My Heart". Rompieron porque ella se quejó de que la manipulaba.

Jake Gyllenhaal, actor que le llevaba nueve años de diferencia, fue clave en la composición del álbum "Red" y en concreto en la canción "All Too Well", en el periodo comprendido entre 2010 y 2012. A poco de la disolución de esta pareja entró en la vida de la estrella del pop el hijo de Robert Kennedy Jr., Conor. Tan entusiasmada estaba ella con él que compró una vivienda cerca de Hyannis Port, lugar de vacaciones de la familia de esos renombrados políticos. Pero esta pareja apenas se mantuvo en pie unos meses de aquel movido 2012.

Corto fue el idilio mantenido entre 2012 y 2013 con Harry Styles, que dio como resultado "Style", jugando, imaginamos, con el apellido, y "Out of the Woods".

Cuando se enrollaron Calvin Harris y Swift en 2015, la ruptura fue tan desagradable para él y ella tenía tantas ganas de dejarle que le dedicó "I Forgot That You Existed".

Tom Hiddleston y la artista fueron pareja en 2016, meses en los que Taylor Swift se inspiró en él y así nació la pieza "Getaway Car". Hasta la fecha sus compañeros apenas le duraban uno o dos años, máximo. Pero al aparecer Joe Alwyn, la duración de su convivencia se amplió hasta 2023. Él quedó para el recuerdo en los álbumes "Reputation", "Lover", "Folklore", "Evermore" y "Midnights", con temas recordados como "Dress" o "Champagne Problems".

También 2023 fue pródigo en encuentros sentimentales para Taylor Swift, uno de ellos con el vocalista de la banda The 1975 Matty Healy, que le permitió escribir "The Tortured Poets Department".

Y en ese mentado año fue cuando se encontraron la cantante y el deportista Travis Kelce, jugador de fútbol americano, con una fortuna estimada en noventa millones de dólares. Él fue a verla actuar y le confesó que la admiraba mucho como cantante… y como mujer. Ella le correspondió yendo al estadio a verlo jugar. Y de esa mutua correspondencia ya no escondieron su amor, del que surgieron dos canciones en el álbum antes mencionado: "The Alchemy" y "So High School". Su último disco, "The Life of a Showgirl" es toda una declaración de amor cantada en "The Fate of Ophelia", "Wi$h Li$t" o "Opalite". En agosto pasado él le hizo un valioso regalo de compromiso. Tienen la intención de casarse el verano próximo, pero con Taylor Swift, nunca se sabe.