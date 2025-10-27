Tom Hiddleston, un recto actor inglés al que persigue el fantasma de su famosísima ex

Esta semana en CelebriChic hablamos de Tom Hiddleston, protagonista de La vida de Chuck, una película basada en un relato de Stephen King que cuenta tres historias relacionadas con el personaje de Charles Krantz en orden inverso: desde sus últimos días, cuando el mundo comienza a desmoronarse, hasta su infancia en una casa supuestamente encantada.

El actor se formó en los mejores centros educativos de Inglaterra y descubrió pronto su pasión por la actuación. En su juventud hizo la audición para el papel de Will Turner en Piratas del Caribe, pero una serie de malas decisiones en su etapa universitaria truncaron sus planes. La fama le llegó 'tarde', ya en la treintena, gracias a su papel de Loki en el Universo Cinematográfico de Marvel, lo que impulsó de manera considerable su carrera, aunque en un principio él se había preparado para interpretar a otro famoso superhéroe.

Su popularidad creció como la espuma y le llovían los papeles: Medianoche en París, de Woody Allen, la miniserie La corona vacía (donde interpretó a Enrique VIII), Solo los amantes sobreviven, La cumbre Escarlata, de Guillermo del Toro, Kong, La isla calavera, etc. Su trabajo mejor valorado por la crítica fue en la serie The Night Manager (El infiltrado), que le valió su primer Globo de Oro como actor en 2016.

En esCine repasamos no solo su carrera, también su discreta vida personal, ahora casado con la actriz Zawe Ashton, con la que ha formado una familia. En el pasado fue uno de los más perseguidos por la prensa rosa por su relación con Taylor Swift, aunque lo suyo no duró por motivos que la cantante explicó en la canción Getaway car.

