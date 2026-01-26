Caso Julio Iglesias: las testigos protegidas se desmontan a sí mismas

El pasado viernes, la Fiscalía reconoció finalmente que no había argumentos para investigar aquí las agresiones sexuales, y archivó la investigación por presuntos delitos de agresión sexual, trata de seres humanos y delitos contra los trabajadores que dos exempleadas de Julio Iglesias presentaron contra el artista.

El director de Es la mañana de Federico recomienda la lectura del artículo del jurista Javier Gómez de Liaño en Libertad Digital, donde describe "una investigación inconsistente e incoherente" y habla de la declaración por vía telemática y en secreto de las víctimas.

Asimismo, nuestro compañero Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, citando fuentes cercanas a Julio Iglesias, cuenta que el cantante estudia presentar una demanda millonaria contra El Diario y Univisión, dado que consideran que le han causado un daño reputacional internacional por vulnerar su derecho al honor y a la propia imagen. Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "Julio Iglesias está muy tocado anímicamente tras las falsas acusaciones vertidas contra su persona en los últimos días. El cantante igualmente está indignado. El daño reputacional ocasionado contra el artista por los citados medios de comunicación podría tasarse en 200 millones de dólares".

Para Jiménez Losantos, la cuestión de fondo es que "aquí se han violentado los derechos básicos de una persona, de un ciudadano español que además es universalmente conocido. ¿Esta falta de respeto a los derechos básicos por qué se hace? Se hace para tapar los delitos de este Gobierno donde la señora del presidente del Gobierno está pentaimputada y donde la cúpula de este mismo Gobierno o está en la cárcel, o en libertad provisional o está acusada de corrupción".

Iñaki Urdangarín inicia su campaña de blanqueamiento antes de la publicación de sus memorias el 12 de febrero con diferentes entrevistas en medios de comunicación. Reconoce que nunca encajó en la Familia Real "con el tiempo comprendí que encajar no es lo mismo que pertenecer". Dice que el palacete de Pedralbes fue su gran error: El Iñaki de hoy no lo compraría. "Estaba atrapado, más bien deslumbrado, por un estilo de vida que nunca había sido el mío".

Se habla también de la visita de Fernando Almansa: "Mira, Iñaki, creemos que lo mejor es que te divorcies de doña Cristina". En el libro, Urdangarin escribe: "Yo era la gangrena" y la respuesta de la infanta Cristina: "Pues te puedes ir por donde has venido".

Sobre cómo estalla la relación con Ainhoa: "Con Cristina ya había hablado, pero no con ellos. Mi mala gestión de los tiempos y de la comunicación hizo que el asunto fuera demasiado doloroso para todos". "Hacer sufrir de nuevo a Cristina y a mis hijos jamás formó parte de mi idea de empezar de cero".