La mala fama de Nicola Peltz: de su crisis con Selena Gomez a la niñera que "tiró" por las escaleras

Nicola Peltz no solo ha roto con su familia política, los Beckham, también con algunas amistades que parecían indestructibles. La mujer de Brooklyn Beckham ha tomado la decisión de borrar de Instagram muchas de sus fotografías con Selena Gomez, la que un día fue su íntima amiga. Además ha editado algunos mensajes que le había dedicado también en esta red social, como uno del día de su cumpleaños.

Donde antes se podía leer "feliz cumpleaños a mi amiga del alma, Selena Gomez. Te quiero más de lo que puedas imaginar y estoy muy agradecida por tener a alguien con tanta luz. Ojalá tu día sea perfecto y todos tus sueños se hagan realidad", ahora hay un simple "te quiero". Minutos después de hacer desaparecer las fotos, Nicola publicó el siguiente mensaje: "Algunas amistades vienen con fecha de caducidad".

El conflicto entre ellas vendría de lejos, ya que según la prensa estadounidense, hace meses que Nicola habría mostrado su malestar por lo cercana que Selena se mostraba con su marido, hasta el punto de convertirse en una situación incómoda. La intérprete de Solo asesinatos en el edificio, además, dejaba comentarios al mayor de los hermanos Beckham llamándole "mi marido".

Lo más llamativo fue que Nicola no acudió a la despedida de soltera de Selena y, sobre todo, los Beckham Peltz se perdieron su boda con Benny Blanco. La explicación, según una fuente cercana a Brooklyn y Nicola, está en que no acudieron por temas de trabajo y porque su amistad ya no es tan estrecha. "Las relaciones evolucionan y es cierto que no son tan cercanas como antes, pero no hubo una sola cosa que sucediera", dijo dicha fuente, descartando cualquier tipo de discusión o incidente entre ellos. "No hay nada más que amor y buenos deseos de parte de ellos para Selena y Benny", añadió.

Tras el comunicado de Brooklyn Beckham en el que tiraba por tierra la relación con sus padres, Victoria y David Beckham, salieron a la luz algunos testimonios que aseguran que Nicola es una mujer problemática. El peluquero de las famosas Justin Anderson, que un día trabajó con ella, llegó a llamarla "monstruo" y la acusó de ser "lo peor de lo peor" después de contar que tuvieron un altercado porque ella le acusó de quemarle el pelo.

En 2009, mucho antes de que el clan Beckham se convirtiera en su familia y siendo todavía una adolescente con ganas de convertirse en una estrella del cine, Nicola hizo frente a una serie de acusaciones que aseguraban que maltrataba y amenazaba al personal de servicio de su casa familiar. "La hija menor de los Peltz amenaza constantemente a las empleadas domésticas con que hará que su padre las despida si no hacen lo que les pide. No es un farol. Su anterior niñera fue supuestamente sacada de la casa por dos fornidos guardaespaldas después de que la niña decidiera que no le tenía mucho cariño", recogió un medio estadounidense.

Tras la intervención del equipo legal de los Peltz, el reclutador de personal de limpieza, Adrian Barrie Smith, reconoció que había inventado las acusaciones después de que la familia incumpliera su contrato. Hubo un rumor especialmente grave que decía que la joven había empujado a su niñera Gina por las escaleras, algo que la familia de la empleada se encargó de negar.

Gina empezó a trabajar para la familia Peltz en 1985, inicialmente como empleada doméstica y posteriormente cuidando de William, el segundo hijo de Nelson y Claudia Peltz, tras su nacimiento en 1986. Cuando falleció en 2020 a los 92 años, el sobrino de Gina, Helio Nelo, salió a negarlo todo. "Me sorprendieron mucho estas historias. Pero sobre todo, la de Nicola empujando a Gina por las escaleras. No es cierto (...) La relación era como si ella los hubiera adoptado o ellos la hubieran adoptado a ella, como si fueran familia. La relación era increíble. Gina era como una madre para Nicola y era como su hija", declaró al Daily Mail.