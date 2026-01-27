La reina Letizia rescata su vestido de tweed más misterioso para recibir a la MBFW Madrid

Convertida en la principal embajadora del sector textil nacional, Doña Letizia ha abierto las puertas del Palacio de La Zarzuela a los responsables y creativos de la 83ª edición de la pasarela MBFW Madrid. Un gesto institucional que ratifica su respaldo incondicional a una industria que exhibirá sus propuestas el próximo mes de marzo en el recinto ferial de IFEMA.

Durante la cita, Doña Letizia se ha mostrado especialmente cercana con la nueva directora creativa del evento, Valentina Suárez-Zuloaga, y con figuras consagradas del diseño. Mención aparte merece el saludo a Miguel Palacio, quien regresa a la primera línea de la creación y fue recibido con una amplia sonrisa y complicidad por parte de la consorte, ya que vistió a Doña Letizia cuando era princesa de Asturias.

Para esta ocasión, en la que siempre se analiza su apoyo a la antigua 'Cibeles', la Reina ha optado por rescatar un vestido de origen desconocido, que estrenó durante la entrega del Premio Cervantes de 2024. Se trata de una pieza de tweed que simula ser un dos piezas, de manga francesa y largo midi confeccionada en hilos que mezclan blanco, negro, azules y malvas con detalles desflecados en cintura y puños. Lo ha combinado con unos salones negros de "tacón sensato" de Magrit con hebilla en la parte delantera, unos pendientes con un pequeño diamante y un collar de PDPAOLA.

La agenda oficial no ha concluido con el sector del diseño. Posteriormente, ha mantenido encuentros con representantes de la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (FUDEN) que le han presentado la fundación, sus líneas estratégicas, misión y valores, así como iniciativas que promueven y ensalzan el valor de la profesión en la sociedad y con la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, que le han presentado el Proyecto Únicas, una iniciativa que busca la atención integral a las enfermedades minoritarias en la población pediátrica, con el fin de garantizar que los 600.000 niños que viven en España con una patología rara reciban un diagnóstico rápido, preciso y personalizado.