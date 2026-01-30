La trágica vida de Isabel Sartorius, la mujer que pudo ser reina y terminó siendo "el ángel de la guarda" de su madre

10 / 10

Su último ingreso

A pesar de su formación en Relaciones Internacionales y su indudable carisma, Isabel ha vivido constantes altibajos económicos. Sus proyectos empresariales se han visto a menudo truncados por la crisis o por la dificultad de desencasillarse de su imagen pública. Esa inseguridad financiera, unida a la necesidad de mantener un estilo de vida acorde a su posición pero sin los ingresos estables para ello, ha sido una fuente constante de estrés que ha minado su salud física en los últimos años. Su último bache de salud ha hecho saltar las alarmas. Aunque se intenta mantener la privacidad, este ingreso se lee como el colofón a una vida de "resiliencia obligada". El cuerpo de Isabel parece haber dicho basta tras décadas de sostener el peso de tragedias familiares, críticas mediáticas y una lucha constante por encontrar su propia paz.