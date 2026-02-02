Andrés Pajares, destrozado por la muerte de Fernando Esteso y ausente en su último adiós

El mundo de la interpretación está de luto tras el fallecimiento del inolvidable actor Fernando Esteso a los 80 años después de varios días ingresado en el Hospital Universitario La Fe de Valencia a causa de una insuficiencia respiratoria que se habría agravado.

Destrozado, su amigo y compañero Andrés Pajares, con el que formó uno de los dúos cómicos más populares del cine español en la década de los 60, 70 y 80, fue de los primeros en reaccionar a su muerte. El actor está desolado por el golpe que ha supuesto perder a su 'otra mitad' y no se ha visto con fuerzas para desplazarse a Valencia y dar su último adiós al actor. A través de su hija, Mari Cielo Pajares, dejó el siguiente mensaje: "Hoy se ha muerto parte de mi vida, mi hermano, amigo y compañero".

Con la ausencia anunciada de Pajares, este lunes se ha abierto la capilla ardiente de Esteso en el Tanatorio Funeraria Mémora de la ciudad del Turia para que todo aquel que lo desee pueda acercarse a rendir homenaje al actor. Además de su hijo Fernando Esteso Jr., destacó la presencia del que fue su representante en los últimos 12 años, Vicente Haro, que ejerció de portavoz en este doloroso trance para todos sus seres queridos.

"Son momentos muy duros, muy duros para la familia. Gracias a Dios ha sido una cosa rápida. Tenía 80 años pero obviamente hemos perdido a un gran maestro, a un gran maestro del humor, a un gran actor, a un gran cantante, a un gran bailarín y a un señor al que todo el mundo quería", expresó emocionado, destacando la faceta más humana de Fernando. "Era de verdad una maravilla y no sabéis cómo trataba la gente. O sea, si alguien quería hacerse una foto con él, decía, '¿y yo? ¿Me dejas que yo me haga una foto contigo?' Era una maravilla".

Como ha revelado, "ayer hablé con Andrés Pajares y estaba destrozado, claro, porque se querían mucho". "No podía viajar a Valencia además, pero vamos, está aquí con nosotros, o sea, yo estoy hablando con él continuamente" ha asegurado, agradeciendo el apoyo y las muestras de cariño que está recibiendo la familia tras la muerte del actor.

Respecto a cómo será el último adiós de Esteso, su representante ha informado que "hoy todo el día" estará abierto su velatorio en Valencia, "y mañana que se lo llevan a Zaragoza porque le dan sepultura a Zaragoza, que eso ya lo harán en la estricta intimidad".

"Le queríamos mucho todos. Hombre, yo vivo en Madrid, no estaba con él todos los días, pero hablábamos cada dos o tres días por teléfono. Yo le he visto feliz estos últimos años y yo personalmente estoy muy tranquilo porque yo creo que conseguí un poco también resucitarle un poco cara a la profesión y he intentado cuidarle tanto profesionalmente como a nivel particular porque era mi amigo", concluyó, convencido de que el cómico, del que todavía le cuesta hablar en pasado, murió feliz.