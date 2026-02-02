El día que Fernando Esteso me contó su vuelta frustrada al cine con Andrés Pajares

Este fin de semana he sentido una enorme tristeza ante el fallecimiento de un grandísimo cómico como fue Fernando Esteso y he recordado las veces que compartimos micrófonos a lo largo de su carrera profesional.

Fernando era un hombre afable al tiempo que muy riguroso y como les suele ocurrir a los cómicos, muy serio a la hora de exponer su trabajo. Le gustaba recordar sus inicios al lado de sus padres, cómicos como él también, recorriendo los pueblos de España y cómo a muy temprana edad debutó haciendo de payaso en la compañía de sus progenitores.

Muy pronto se vino a Madrid, creo recordar que con 19 años, para buscarse la vida hasta que le llegó el reconocimiento y la popularidad. Era un artista todoterreno: cantaba, imitaba y tuvo éxitos memorables como La Ramona. Pero no abandonó nunca el teatro, primero en la revista donde yo le vi por primera vez de la mano de mi abuelo, que era un gran aficionado al género. Me sorprendió la versatilidad de un joven Fernando Esteso. El público acababa rendido siempre a sus pies.

La televisión le llevó a extremos de popularidad hoy casi impensables. También presentó programas para el medio y lo hizo con gran éxito. Llegó al cine de la mano de otro incunable director, el genial, para mí, Mariano Ozores, que lo unió a finales de los 80 con otro grande, Andrés Pajares. Juntos hicieron varias películas con un éxito inolvidable.

Recuerdo que en una comida en el festival de cine español de Peñíscola, dedicado a la comedia, me contaba junto a Andrés Pajares y Mariano Ozores cómo preparaban su vuelta al mundo del cine. Tenían hasta guion, pero no encontraron productor. Eran otros tiempos, pero a pesar de ello, siguió apareciendo en el cine con nuevos directores, nuevas generaciones, quienes también apostaron por él ya en lo dramático, donde volvía a demostrar que era un gran actor.

Pero a Fernando Esteso lo que más le interesaba era que el público le quisiera, que se convirtiera en uno de los suyos, y logró no sólo el cariño, sino el reconocimiento de varias generaciones. Hasta siempre, Fernando. Fue todo un honor conocerte.