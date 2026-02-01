Fernando Esteso, el cómico que pasó del éxito a malograr su vida

Faltaban quince días para que cumpliera ochenta y un años. Toda una vida, desde que era un niño, dedicado al escenario y, ya adulto, al cine y la televisión, donde en los 70 y 80 se convirtió en un popularísimo cómico. Fama y dinero ganó a espuertas. Y buena parte de su patrimonio lo echó a perder por sus adicciones. Como también su matrimonio se fue a pique y su mujer acabó muriéndose de tanto sufrimiento. Padre de dos hijos en los que pudo apoyarse en los años en los que iba dejando de ser

aquel gracioso actor, cantante, imitador y taquillero humorista por sus películas, muchas de ellas junto a Andrés Pajares. Tardaría en ir recuperando parte de su vis cómica, para subsistir, cuando ya hacía tiempo que había dejado de ser el triunfador que fue y malogró su carrera y su vida.

Esteso y Pajares en 2016

Fernando Esteso Allúe nació en Zaragoza el 16 de febrero de 1945, emparentado con un antiguo y prestigioso cómico, Luis Esteso y López de Haro y una hija de éste, Luisita, que antes de la guerra y en la postguerra era muy conocida también en el mismo género. Sin embargo, cuando le recordaba ese parentesco, Fernando cambiaba de conversación. Por algo sería: algún pasado familiar que no deseaba comentar. Él mismo descendía de unos progenitores que tenían compañía propia, modesta, e iban de pueblo en pueblo cantando jotas y representando además de

zarzuelas, sainetes cómicos. Con dos años, Fernando salía al escenario para hacer sus gracietas, y lo siguió haciendo conforme iba creciendo. A esa edad primeriza me contaba que interpretaba el pasodoble "¡Ay, mi sombrero!", creación de Pepe Blanco. Cómo sería su vocación que, siendo adolescente, consiguió que le permitieran ser artista sin tener el obligatorio carné del Sindicato Nacional del Espectáculo. Con doce años iba enrolado en uno titulado "Brisas del Ebro", con sus progenitores.

Viajó a Madrid con su madre, donde el maestro Legaza, descubridor de Antonio Molina, le hizo unas pruebas para entrar en la compañía de Los Chavalillos de España. No había emisora de radio que no frecuentara, como "Conozca usted a sus vecinos", de Radio Madrid. Ganó quinientas pesetas como premio, las necesitaba él y sus padres para ir comiendo…, y como en esos días sucedió el desbordamiento

del río Turia y Valencia vivió una tragedia, Fernando donó ese dinero en

favor de los damnificados, que había percibido por la canción "El

escapulario", en aquel programa-concurso.

Contratado por Rocío Jurado

Vida azarosa de Fernando Esteso, que pasó unos años viviendo en Barcelona, donde con catorce años actuaba en sesiones de cine, en los descansos del Selecto, junto a Escamillo. Y en el cine Versalles, lo mismo, con Manolo Escobar y sus hermanos. Cantaba coplas y contaba chistes. Y así fueron transcurriendo temporadas en espectáculos de variedades encabezados por Estrellita de Palma, Antonio Amaya y El Titi. Me decía:

Yo era el cómico cantante, un caricato que interpretaba canción española, canción ligera y números cómicos. Me contrataron en el Teatro Chino de Manolita Chen a razón de veinte duros diarios. Actuando seis o siete veces al día en ferias por todos los pueblos de España.

Y así, año tras año hasta la mayoría de edad continuó en otras agrupaciones de variedades, que encabezaban, respectivamente, Estrellita Castro, Rafael Farina, La Paquera de Jerez y el gran bailaor Faíco, Gracia Montes… Y en 1967, Rocío Jurado lo contrató, recomendado por Andrés Pajares, para aparecer en "Pasodoble", un espectáculo que había sido estrenado en el madrileño teatro de la Zarzuela. Allí fue cuando conocí a Fernando Esteso y lo traté en muchas ocasiones. Estrenó allí un "sketch", "Coñac la Parra", que repetiría miles de veces entre las risas del respetable.

Su golpe de fortuna fue cuando lo contrataron para cuatro programas de "Tarde para

todos", en Televisión Española. Su trampolín para darse a conocer en toda España, donde popularizó sus monólogos de "El Agustinico", "El Bellotero" y el flamenco que repetía aquello de "Azuquiqui". Época en la que el inefable Lauren Postigo le proporcionó la letra de unas "Sevillanas tartamudas" y "Mariquita la yeyé", con música de Felipe Campuzano.

"El Bellotero", "La Ramona" y "Norma Duval"

La carrera a través de su gran comicidad sería imparable, con apariciones constantes en televisión y giras, ya como empresario, que es como se hizo rico. Tres fueron sus espectáculos notorios: "¡Ay, bellotero, bellotero!", "Ramona, te quiero" y "¡Ya tenemos risocrasia!". Tres revistas musicales muy bien presentadas, en una de las cuáles destacaba como "supervedette" quien tras ser elegida Miss Madrid pasó a ser Norma

Duval. Fernando fue íntimo amigo suyo y la ayudó mucho. "La Ramona" fue número 1 en las listas de canciones superventas, completada con "El zurriagazo".

Sus películas, él solo y otras con Pajares

Durante mucho tiempo Fernando Esteso no se desentendió de su parcela musical y hasta participó en el Festival de Benidorm con una canción, toda en serio, que le compuso Augusto Algueró. Quedó en un honroso séptimo puesto. Y a sus espectáculos de variedades y revisteriles, añadimos su estreno madrileño de una comedia de Neil Simon, junto a Andrés Pajares, "La extraña pareja", en 1987, durante una larga temporada. Era la misma que habían llevado al cine Jack Lemmon y Walter Matthau.

Citado su colega y gran amigo, como hermanos, Andrés Pajares, es el referente más destacado de su filmografía. Les proporcionó a los dos grandes beneficios, artísticos y económicos. Unas películas al alimón y otras por separado. Entre ellas, muchas de las que siguen programándose en programas televisivos: "Los bingueros", "El soplagaitas", "Yo hice a Roque III", "Los liantes", "Los chulos", "La Lola nos lleva al huerto", "El cura ya tiene hijo"… Nueve fueron las que protagonizaron juntos, la última en 1983. Escritas y dirigidas por Mariano Ozores. Y unas catorce él solo.

Ruptura matrimonial

Fernando Esteso no supo asimilar su gran éxito llegado a lo más alto de su carrera, cuando fue echando a perder su patrimonio: aparte de sus saneadas cuentas bancarias se había comprado un lujoso chalé, propio de millonarios. Y él lo era. Le gustaba jugar al póker a menudo. Y por ese conducto se le iba yendo a diario buena parte de su dinero. Coincidiendo con sus adicciones a sustancias que fueron diezmando su salud y sus elevados ahorros. Su representante artístico me confió, como amigo, que dejaba de firmarle contratos, puesto que o no los cumplía o salía al escenario en penosa presencia.

Relacionado Muere Fernando Esteso a los 80 años

Y así, poco a poco, finalizando la década de los 80 y los 90, la caída a los infiernos de la droga llevó a Fernando Esteso a una situación gravísima. Hubo de malvender su casoplón. Se separó de María José, su esposa durante más de veinte años, en 1992, con quien tuvo dos hijos, Arancha y Fernando. Ella falleció víctima de un cáncer, deprimida desde su ruptura matrimonial, en 2003. Ya entonces, Fernando Esteso iba

recobrando poco a poco su sentido común, recuperándose del efecto nocivo que le causaron sus adicciones.

Sobreviviendo cuando ya no era el mismo

La existencia de Fernando desde entonces, después de su caída y de nuevo dispuesto a continuar su vida de cómico, no le fue fácil. Y montó un bar en una localidad levantina, experiencia de la que salió por piernas del local. Y entre Barcelona y Valencia fue transcurriendo el tiempo para él, actuando en pueblos, en sitios de dudosa categoría para quien había disfrutado de tantas audiencias en televisión e incontables escenarios de primera. Santiago Segura lo tuvo en cameos de alguna de

sus secuelas de "Torrente". Y así, lentamente, conseguía pequeños papeles en otras películas, series o programas de televisión. Viviendo un poco de las rentas de su pasado. La última aparición en la pantalla fue en 2023, en "Loli Tormenta", un filme de Agustí Villaronga, con Susi Sánchez de protagonista.

Actor con verdad, cómico de primera, excelente cantante, genial imitador y sobre todo, amigo entrañable… hoy nos ha dejado Fernando Esteso.

Todo mi cariño para su familia.

Fuiste un ídolo y un mito infantil y conocerte no me defraudó, te hizo más grande.Hasta siempre Fernando 😔 pic.twitter.com/YOfR5dDnmz — Santiago Segura (@SSantiagosegura) February 1, 2026

Hacía entonces dos años que fue diagnosticado de insuficiencia respiratoria debido a una bronquitis. No hace muchas semanas que decía: "Por las mañanas me tomo diez pastillas y estoy como nuevo". Ingresado en un centro médico en Valencia, donde ya llevaba años radicado, con la ayuda de su hija Arancha, falleció este domingo, 1 de

febrero. Su muerte ha conmocionado al mundo artístico y a quienes lo

recordaban como un gran cómico.