El gran cambio de Sanseverina Lazar, 'Aidita' en la serie 'Aida' que ahora triunfa en el cine
Durante casi una década, fue la cara de la ternura y las trastadas en la televisión española bajo la piel de Aidita, la eterna niña de la familia García en la mítica serie Aída. Sin embargo, tras el fundido a negro de la serie en 2014, Sanseverina Lazar emprendió un viaje de transformación personal y estética que ha dejado a las redes sociales en shock. Hoy, con una imagen muy distinta, la actriz cierra el círculo con su regreso oficial a la gran pantalla con Aida y vuelta. Sanseverina ya no es la niña que todos recordamos; es una mujer que ha sabido navegar el olvido mediático para volver, por la puerta grande, convertida en un auténtico icono de autenticidad.
El inicio en el "Esperanza Sur"
Sanseverina Lazar se unió al elenco de Aída en 2008, durante la sexta temporada. Entró para interpretar a Aidita, la hija de Soraya y nieta de Aída. Su personaje representaba la cuarta generación de la familia García y, durante años, fue el blanco de las bromas pesadas de Mauricio Colmenero o su tío Jonathan. Su interpretación destacaba por esa mezcla de ingenuidad y la resignación de vivir en un barrio tan caótico.
El peso de un personaje generacional
A diferencia de otros niños actores que tienen papeles fugaces, Sanseverina creció literalmente en la pantalla. Estuvo en la serie hasta su final en 2014. Esto creó un vínculo emocional muy fuerte con la audiencia, que siempre la recordaba como "la niña de Soraya". Esa etiqueta es difícil de quitar, y durante años, el público perdió su rastro mientras ella buscaba su propia identidad fuera de los focos de la comedia familiar.
El impactante cambio físico
Cuando Sanseverina reapareció en redes sociales años después del fin de la serie, el impacto fue viral. Aquella niña de apariencia frágil se había convertido en una joven con una estética mucho más madura.
Su alejamiento voluntario de la primera línea
Tras el cierre de Aída, Sanseverina no saltó de inmediato a otro gran proyecto televisivo. Muchos fans se preguntaban qué había sido de ella. Durante este tiempo, se centró en llevar una vida más privada y en su formación personal. A diferencia de otros compañeros de reparto que siguieron en el cine de manera ininterrumpida, ella se tomó un respiro para transitar la adolescencia lejos de la presión de las cámaras.
Formación y pasión por el arte
En estos años de "silencio" mediático, Sanseverina no ha dejado de lado su faceta artística, pero la ha vivido desde otro ángulo. Se ha mostrado muy interesada en las artes visuales, la estética alternativa y ha mantenido su formación actoral. Su presencia en redes sociales como Instagram o TikTok muestra a una artista que valora mucho la imagen, el estilo y la expresión personal más allá de un guion comercial.
El fenómeno del reencuentro
El interés por ella se reavivó especialmente con los reencuentros puntuales del elenco de Aída organizados por Paco León (Luisma) o Eduardo Casanova (Fidel). En estas reuniones, la "nueva" Sanseverina siempre se convertía en tendencia. Verla interactuar como adulta con quienes fueron sus padres y tíos en la ficción generó una nostalgia masiva en la generación que creció viendo la serie cada domingo.
El anuncio de "Aída y Vuelta" (La Película)
En 2024 se confirmó la noticia que los fans esperaban: una película de Aída, dirigida por Paco León y producida por Telecinco Cinema. Lo más relevante para Sanseverina también está de regreso, tal y como se ha podido ver en la película ya estrenada este finde semana. Esto marca su gran retorno a la interpretación profesional a gran escala, retomando el papel que la dio a conocer pero desde una perspectiva totalmente distinta.
A pesar del paso del tiempo, Sanseverina mantiene un vínculo especial con el reparto. Se la ha visto muy cercana a Miren Ibarguren (su madre en la ficción) y a David Castillo (Jonathan). Este apoyo del elenco original ha sido clave para que ella se sienta cómoda volviendo al proyecto de la película, sintiéndose respaldada por "su familia" de la televisión en esta nueva etapa adulta.
Un referente de autenticidad
Hoy en día, Sanseverina Lazar se ha convertido, quizás sin pretenderlo, en un referente de cómo gestionar la fama infantil. Ha demostrado que es posible romper con la imagen que el público "impone" a los niños actores y construir una identidad propia, radicalmente distinta y auténtica. Su vuelta al cine no es solo un ejercicio de nostalgia, sino la presentación oficial de una actriz con una imagen renovada y lista para nuevos retos.
Aplaudida reaparición
