El gran cambio de Sanseverina Lazar, 'Aidita' en la serie 'Aida' que ahora triunfa en el cine

Aplaudida reaparición

Durante casi una década, fue la cara de la ternura y las trastadas en la televisión española bajo la piel de Aidita, la eterna niña de la familia García en la mítica serie Aída. Sin embargo, tras el fundido a negro de la serie en 2014, Sanseverina Lazar emprendió un viaje de transformación personal y estética que ha dejado a las redes sociales en shock. Hoy, con una imagen muy distinta, la actriz cierra el círculo con su regreso oficial a la gran pantalla con Aida y vuelta. Sanseverina ya no es la niña que todos recordamos; es una mujer que ha sabido navegar el olvido mediático para volver, por la puerta grande, convertida en un auténtico icono de autenticidad.