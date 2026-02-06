Comunicado de Francisco de Borbón tras ser detenido por su presunta vinculación con una trama de narcotráfico

Francisco de Borbón von Hardenberg, hijo menor del duque de Sevilla, Francisco de Borbón Escasany fue detenido por su presunta implicación en una red de blanqueo de capitales mediante una empresa de criptomonedas con sede en Irlanda, en el marco de la trama de narcotráfico investigada desde 2024 por la Audiencia Nacional que supuestamente encabezaría Óscar Sánchez Gil, exinspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), a quien se le encontraron más de 20 millones de euros en efectivo emparedados en su casa.

Tal y como publicó El País, el hermano de Olivia de Borbón figuraría como uno de los fundadores de ET Finetch Europe, una sociedad irlandesa que se dedicaría a las criptomonedas y en la que se albergarían 20 millones de dólares en diferentes monedas virtuales.

Horas después de ser detenido, Francisco de Borbón fue puesto en libertad bajo una fianza de 50 mil euros y la retirada del pasaporte para que no pueda abandonar el país durante la investigación. Este viernes, a través de sus abogados, el hijo del duque de Sevilla ha emitido un comunicado defendiendo su inocencia.

"Ante las informaciones inexactas publicadas recientemente relativas a Francisco de Borbón, se considera necesario realizar las siguientes precisiones: En primer lugar, se aclara que la investigación en curso es de carácter estrictamente preliminar y que, en modo alguno, comporta la existencia de cargos, imputaciones formales, conclusiones ni determinaciones definitivas de ningún tipo", comienza el texto enviado a los medios de comunicación este 6 de febrero.

"En segundo término, Francisco de Borbón ha prestado plena y absoluta colaboración con las autoridades competentes, aportando toda la información de la que dispone con el fin de facilitar el adecuado esclarecimiento de los hechos. Dicha colaboración se ha desarrollado en todo momento desde el máximo respeto al marco legal vigente y con plena confianza en que el procedimiento se llevará a cabo con el rigor, la objetividad y las garantías propias del Estado de Derecho" han añadido.

"En tercer lugar", han informado que "Francisco de Borbón niega cualquier vinculación con actividades ilícitas de cualquier tipo, sostiene la integridad de su actuación y rechaza cualquier insinuación en sentido contrario", puntualizando además que la sociedad con sede en Irlanda con la que está relacionado, ET Finntech, "fue una empresa de desarrollo de software y no de criptomoneda".

"Operar en sectores regulados como la banca o los servicios de criptomonedas requiere una licencia específica y los reguladores publican listas de todas las entidades autorizadas que pueden ser verificadas fácilmente por consumidores, socios o periodistas. Sin dicha autorización, ninguna empresa puede funcionar en ese ámbito regulado, ya que no existe una base legal ni práctica para hacerlo. Esta entidad no contaba con esa licencia, ni tenía intención de obtenerla, porque no estaba concebida para ese fin", aclaran