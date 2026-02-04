Olivia de Borbón, impactada por la detención de su hermano Francisco

Olivia de Borbón reconoce en conversación con Isabel González, subdirectora de Es La Mañana de Federico, que está "impactada" con la noticia de la detención de su hermano. Estaba en un partido de fútbol de uno de sus hijos y agotó la batería de su teléfono haciéndole fotos. Cuando recuperó la conexión con el mundo, se enteró de que Francisco ha sido detenido por, presuntamente, formar parte de una organización relacionada con el narcotráfico.

La relación entre los hermanos es nula. "No hay comunicación" entre ambos, reconoce Olivia. Pero eso no significa que no le haya sorprendido lo ocurrido. "No tengo ni idea de en qué está metido" pero la realidad es que "no me lo esperaba".

De momento todo lo que sabe es por los medios de comunicación y reconoce que la falta de información la desespera. Según se ha publicado, fue detenido hace unos días por su presunta implicación en una red de blanqueo en el marco de una causa que investiga la Audiencia Nacional desde 2024 y que tiene como objetivo a Óscar Sánchez Gil, inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Éste fue el "narcopolicía" que saltó a las noticias por haber emparedado 20 millones de euros en una pared de su casa. Francisco de Borbón estaría vinculado a una trama de lavado de dinero mediante una empresa de criptomonedas encabezada por un capo de la droga, Ignacio Torán.

Olivia y Francisco mantienen un contencioso por el título que defendió hasta la muerte su padre, Francisco de Borbón y Escasany, primo de Juan Carlos I. El duque de Sevilla falleció el pasado 25 de mayo a los 81 años. Tuvo tres hijos: Olivia, Cristina (fallecida en 2020) y Francisco. Olivia reclamó el título que le pertenece como primogénita. En España la sucesión se rige por la Ley 33/2006 de 30 de octubre, y que establece el principio de igualdad entre hombres y mujeres y el criterio de primogenitura. Una decisión que a su hermano le supuso "una rabieta". Pero no fue esto lo que les enfrentó, ya que llevaban ya bastante tiempo sin tener contacto.