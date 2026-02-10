Gemma Camacho aclara si su historia con Cayetano Rivera se solapó con Tamara Gorro

Fue en noviembre cuando surgieron los rumores de una posible relación entre Cayetano Rivera con la periodista Gemma Camacho, con quien mantenía lo que se describió como una "amistad especial" pero que no se consolidó como una pareja formal. Ambos compartieron varios planes juntos, dejando claro que eran dos personas solteras que podían hacer su vida sin dar explicaciones.

Ha sido Gemma Camacho la que ha querido pronunciarse sobre la nueva ilusión de Cayetano, deseándole lo mejor junto a Tamara Gorro. "El amor está para eso, para que la gente lo disfrute y sea feliz", ha declarado, asegurando que mantendrá el cariño que siempre ha profesado hacia el hijo de Paquirri.

Finalmente, la periodista ha descartado tajantemente cualquier tipo de infidelidad o conflicto temporal. Camacho ha subrayado que su historia con Cayetano no se solapó con el inicio del romance con la ex de Ezequiel Garay, insistiendo en la naturaleza amistosa de su relación pasada.