Giro en la guerra de los Beckham: Marc Anthony niega la versión de Brooklyn sobre el baile de novios con Victoria

El comunicado de Brooklyn Beckham sobre los motivos que le llevaron a distanciarse de sus padres, David y Victoria Beckham, generó una gran polémica el pasado mes de enero, acaparando titulares en la prensa rosa y abriendo un auténtico debate en las redes sociales. Hay seguidores que se creyeron a pies juntillas las palabras del joven de 26 años, que salió en defensa de su mujer Nicola Peltz, aunque otros le acusaron de comportarse como un malcriado con sus padres, a los que les debe todo.

En los stories de Brooklyn, llamó especialmente la atención la parte que hacía referencia al día de su boda, celebrada en abril de 2022 en Montsorrel, una de las casas de vacaciones de la familia de Nicola en Palm Beach, Florida. "Mi madre acaparó el primer baile con mi mujer, que había sido planeado con semanas de antelación con una romántica canción de amor. Frente a los 500 invitados a nuestra boda, Marc Anthony me llamó al escenario, ya que en el programa estaba previsto que tuviera lugar el baile con mi esposa, pero en cambio, mi madre estaba esperando para bailar conmigo. Bailó muy inapropiadamente delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo y humillado en toda mi vida", dijo sin entrar en detalles.

La versión de Marc Anthony era crucial en esta historia y ahora, por fin, ha roto su silencio para hablar de lo que sucedió aquel día. El cantante, amigo de los Beckham desde hace muchos años, asegura que lo que dijo Brooklyn sobre el baile "no es verdad" y califica la situación de "extremadamente desafortunada". "No tengo nada que decir sobre lo que está pasando con la familia. Son una familia maravillosa. Les conozco desde antes de que nacieran los niños. Soy el padrino de Cruz", dijo el cantante puertorriqueño a The Hollywood Reporter sobre el joven de 20 años. En este sentido, el artista insistió: "No tengo nada que decir sobre lo que pasó allí. Es extremadamente lamentable cómo se está desarrollando esto, pero [lo que se ha dicho] no es la verdad".

Según la versión que ofreció DJ Fat Tony a Daily Mail en calidad de invitado a la fiesta, Marc llamó a Brooklyn al escenario durante la boda y luego llamó a Victoria para que bailara con él, "robando" el momento que había sido planeado durante tanto tiempo con Nicola. La actriz se habría quedado devastada y salió del salón "llorando a mares" y perseguida por su familia. "El momento no era el adecuado, se suponía que era un momento especial para los novios. Fue en el calor del momento. Brooklyn se fue justo después del baile: Nicola salió del salón y después él fue tras ella", explicó, negando que fuera Victoria quien se apresuró a robar el protagonismo.