Álvaro Castillejo, sobrino de Isabel Preysler, se separa de Cristina Fernández tres años después de su boda

El sobrino 'favorito' de Isabel Preysler, Álvaro Castillejo, y Cristina Fernández se separan después de tres años de matrimonio y un hijo en común, Nicolás, de 15 meses. Al parecer, su ruptura se ha producido de mutuo acuerdo y sin la existencia de terceras personas, según la revista Hola.

Los rumores de separación surgieron a raíz de la ausencia de publicaciones juntos en sus respectivas redes sociales, donde ambos son muy activos y donde no presumían de su amor desde que bautizaron a su pequeño en junio de 2025.

Se trata de una decisión de emprender caminos separados como pareja pero no como familia, ya que su relación es cordial y siguen unidos por su bebé. Lo más importante tanto para el primo de Tamara Falcó como para la periodista, que trabaja en el gabinete de la Secretaría General del Partido Popular es su hijo.

Isabel Preysler y su entorno más cercano guardan silencio y todavía no se han pronunciado públicamente sobre la separación de Álvaro y Cristina. El hermano mayor de la marquesa de Griñón, Manolo Falcó, ha hecho gala de su discreción y ha optado por guardar silencio cuando la prensa le ha preguntado por este tema a su llegada a Madrid tras cumplir con sus compromisos profesionales en Londres. Una muestra de que en estos momentos complicados la familia Preysler-Falcó prefiere cerrar filas en torno a la pareja.