Desmontando a Isabel Preysler: "No te hagas la Cenicienta porque nunca lo fuiste"

En el libro de memorias de Isabel Preysler hay detalles que no cuenta en su libro y que en su momento ya publicó nuestra compañera Paloma Barrientos en su libro "Isabel Preysler reina de corazones" publicado primero en forma de cuadernillos en "Tiempo", revista a la que Preysler pensó en demandar.

Hay detalles que Isabel no cuenta en su libro, sobre todo al principio del libro cuando habla de su familia: desde la fuga de sus padres para casarse, o que donde vivía Isabel, en casa de su tía Tessy de Madrid, esta también se había fugado de Manila con el marido de su mejor amiga, algo que en su momento a Isabel le molestó. Isabel ahora reconoce lo que antes negaba. Sobre sus hermanos, y ya lo contó en la revista Hola, sus muertes fueron trágicas ya que un hermano murió por temas de droga y otro en extrañas circunstancias.

Para nuestros colaboradores, Isabel siempre ha sido considerado elegante pero ha cometido una serie de indiscreciones impropias de alguien considerado como elegante. Además, consideran que Isabel es cero autocrítica y la culpa los demás, desde la madre de Julio, Rosario de la Cueva, a quien consideraba como "mala", así como Ricardo Bofill, ex marido de Chabeli, a quién califica de "drogadicto" que hundió la vida de su hija. Sin duda, ese tipo de afirmaciones pueden ser dolorosas porque habla de personas que están vivas. Aunque fueran temas "voz populi", nadie lo había puesto negro sobre blanco...

Preysler asegura que fueron Laura y Miguel Boyer Arnedo, los que se distanciaron de su padre, pero ayer en "Y ahora Sonsoles" contactaron Inma Goyanes, íntima de la difunta Laura Boyer, donde desmentía a Preysler una vez más: "Ella no les permitía tener contacto con su padre". "Laura intentó tener relación con su padre e Isabel no la quería en su casa. Ella no le permitía tener contacto con él". "Ellos iban a la casa a ver a su padre, pero cuando llegaba ella se tenían que ir".

Laura Boyer concedió unas declaraciones a la revista Semana dos semanas antes de morir denunciando la actitud de Isabel Preysler con el titular, "Isabel alejó a mi padre de nosotros".

La relación de Laura con Isabel nunca fue buena y fue a peor después de la muerte de su padre: "He tenido relación con Isabel, pero con muchísima hipocresía". Lo cierto es que no tenía un buen concepto sobre ella: "Es una persona hiperposesiva". Tras el fallecimiento de Miguel Boyer, las cosas fueron a peor, sobre todo cuando tocó el reparto de la herencia, donde todo se complicó y eso la obligó a que renunciara a la herencia: "Renuncié a ella, solo me pedían dinero". "Al principio Isabel Preysler era mi enemiga. Cuando murió mi padre pasé a odiarla",

Los hijos denunciaron que Preysler no quiso dejarles nada. "Querían un busto y un cuadro, les expliqué como pude que no eran los únicos herederos", relata Preysler en sus memorias. "Ni un libro les dejaron", asegura Inma Goyanes en una versión muy diferente.

