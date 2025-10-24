El desinfectante que Isabel Preysler lleva siempre en la maleta cuando viaja

"Nunca olvido mi frasco de Lysol cuando viajo a Madrid". Así lo confiesa Isabel Preysler en su nuevo libro de memorias, donde revela una de sus rutinas más estrictas: desinfectar personalmente la habitación de hotel antes de instalarse. Desde la tapa del inodoro hasta el mando a distancia, pasando por el lavabo o los grifos, ningún rincón se libra de la limpieza exhaustiva que realiza con un único producto: el spray desinfectante multiusos de la marca Lysol.

Lejos de tratarse de una moda o una manía reciente, Preysler asegura que esta costumbre le ha acompañado toda la vida, por lo que la llegada de la pandemia no supuso ningún cambio drástico en su rutina. El hábito de limpiar superficies antes de utilizarlas forma parte de su día a día desde hace décadas, algo que, según ella, ha heredado de su familia.

El spray con el que desinfecta el mando, el baño y hasta los grifos

El producto al que hace referencia Isabel Preysler es el Lysol Desinfectante Multiusos, un spray en formato de 750 ml con aroma fresco, diseñado para eliminar virus y bacterias en superficies del hogar y espacios compartidos.

Entre los microorganismos que elimina, según la información oficial del producto, se encuentran:

Bacterias: Salmonella entérica , Staphylococcus aureus (MRSA), Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa y E. coli (causante habitual de diarrea).

, (MRSA), Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa y E. coli (causante habitual de diarrea). Virus: Rhinovirus (resfriado común), Influenza A H1N1 y gripe aviar H3N2.

Además, no contiene fosfatos ni colorantes, no genera vapores y su ingrediente activo es de origen vegetal, por lo que no deja residuos químicos abrasivos y es adecuado para usar en madera sellada, vidrio, plástico o acero inoxidable.

Dónde lo aplica Isabel Preysler

Según ha escrito ella misma, utiliza el desinfectante antes incluso de deshacer la maleta. Entre las superficies que limpia sistemáticamente están:

La tapa del retrete.

El lavabo y los grifos.

El mando a distancia del televisor.

Encimeras y superficies del baño.

Pomos de puertas y otras zonas de contacto frecuente.

Estas zonas son, según diversas investigaciones microbiológicas, de las que mayor acumulación de gérmenes presentan en habitaciones de hotel, especialmente cuando no hay una desinfección profesional entre huéspedes.

Una costumbre de siempre que cobró sentido con la pandemia

Preysler asegura que su obsesión con la higiene no es nueva. "Me he pasado toda la vida desinfectando habitaciones", escribe en sus memorias, antes de añadir que lo que para muchos fue un gran cambio durante la pandemia, para ella fue "solo seguir con lo de siempre".

Además, recuerda que las hermanas de su madre sufrían un trastorno obsesivo con los gérmenes, por lo que su hábito se queda "en algo normal". No se trata de una estrategia mediática ni una novedad puntual, sino una forma de vida.

Con más de 130 años en el mercado, Lysol es una de las marcas más reconocidas en productos de limpieza y desinfección a nivel mundial, y en su versión multiusos es apta para baños, cocinas, salones y hoteles. La mención de Preysler ha puesto de nuevo el foco en este tipo de productos, cuya demanda se disparó tras la pandemia y se mantiene alta en hogares donde la higiene sigue siendo una prioridad.