Isabel Preysler presenta su libro de memorias: "Mario fue muy feliz conmigo y yo también con él".

La expectación estaba servida con las memorias de "la reina de corazones", como se le bautizó hace décadas. Un libro que seguramente no va a pasar desapercibido, en el que Isabel Preysler cuenta su historia.

Una convocatoria, como era de esperar, a la que han acudido aparte de amigos, un gran número de medios de comunicación. El lugar elegido ha sido el emblemático Hotel Ritz de Madrid, al que ha llegado con tan solo ocho minutos de retraso, acompañada de su hija Tamara Falcó, que también ha estado en la mesa presidencial.

Isabel ha comenzado su discurso de presentación con agradecimientos, empezando por sus padres, siguiendo por amigos presentes y ausentes, expresando su cariño y recuerdo. También a sus hijos, que son una fuente constante de alegría, y a sus nietos, que le regalan cada día su ilusión y sonrisa. Así lo ha expresado.

A continuación, su hija Tamara, con la que tiene una magnífica relación y es a la que más ve porque los demás no viven en España, tuvo unas palabras muy emotivas hacia su progenitora. "Nunca pensé que mi madre fuera a escribir un libro de sus memorias, por su carácter reservado. Ha sido muy valiente. En nuestra familia no ha sido todo bonito y se han tratado temas complicados, con la elegancia que le caracteriza. Ha contado cosas que yo no sabía. He descubierto no a una madre, sino a una mujer". De esa manera lo expresó, llena de orgullo.

Sin lugar a dudas, el episodio que más interés ha generado ha sido el que dedica a Mario Vargas Llosa, al publicar ocho cartas que el Nobel le escribió durante los ocho años que mantuvieron de relación, en la que dejan claro el amor que sentía por ella. "Quiero aclarar que no espero ninguna represalia por parte de la familia, y no he esperado a escribir este libro, una vez fallecido. Mario murió mientras yo lo estaba terminando. Las cartas son mías y puedo publicarlas. Solamente he expresado lo que su entorno ha dicho, que él no era feliz. Y yo quiero demostrar que eso no era verdad, porque Mario era feliz conmigo y yo también con él. No creo que eso pueda molestar absolutamente a nadie", explicó para aclarar cualquier tipo de duda.

A lo largo de la presentación confesó que se encuentra disfrutando de una etapa muy tranquila de su vida, y que era el momento idóneo para narrar en primera persona lo que otros han escrito sobre ella. "Tengo la edad adecuada para escribir mi historia".