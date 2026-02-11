Gloria Camila confirma sus problemas de salud tras la polémica con su vida sentimental

En los últimos días, la preocupación por el estado anímico de Gloria Camila Ortega ha ido en aumento tras las informaciones sobre su vida sentimental que la han situado en el centro de la polémica. La joven ha reaparecido para explicar cómo afronta esta complicada etapa.

Tras la alerta de su sobrina sobre la salud de su tía, la joven ha confirmado el diagnóstico médico. "No está siendo mi mejor momento, tuve cefalea tensional por ansiedad, visión borrosa y me atendieron los médicos. Fue un dolor de cabeza y empecé a ver muy borroso" añadía sobre los problemas que le ha causado el estrés acumulado.

Gloria ha optado por mantener su vida personal alejada de la prensa y poner distancia con Álvaro García y Manuel Cortés. Reconoce no haber sabido gestionar el huracán mediático: Reconociendo que no ha sabido manejar el 'huracán mediático' en los últimos días: "He petado, creo que se ha hecho tanta bola que no he sabido gestionarlo. Nunca he vetado un tema pero ahora voy a mirar por mí y no voy a entrar en este tema".

Con el apoyo incondicional de su familia, ha explicado que su círculo más cercano le pide que priorice su bienestar y su salud, lo más importante en estos momentos.