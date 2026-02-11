Tenso enfrentamiento entre Dua Lipa y los paparazzis en París

La velada que Dua Lipa y Callum Turner esperaban disfrutar con tranquilidad en París terminó convirtiéndose en un tenso enfrentamiento con paparazzi. Tras cenar en el restaurante Le Voltaire, la pareja se topó con un grupo de fotógrafos que, según varios testigos, actuaron de manera "desquiciada" al insistir en captarlos pese a sus peticiones de privacidad.

El actor de Masters of the Air salió primero del local y expresó su molestia ante las cámaras. "Nos alojamos a la vuelta de la esquina. ¿Qué estáis haciendo?", reclamó, subrayando que la situación no solo era invasiva, sino que también ponía en riesgo su seguridad, ya que no es habitual que caminen con guardaespaldas. "Esto no está bien", reiteró, mientras los fotógrafos continuaban disparando flashes.

Minutos después, cuando la cantante abandonó el restaurante, la presión aumentó. Rodeada de gritos y destellos, Dua Lipa dejó claro que no estaba dispuesta a participar en una persecución con los fotógrafos. "No, no, no. No vamos a hacer esto", respondió muy molesta y con firmeza.

Dua Lipa and Callum Turner confronted paparazzi who would not leave them alone in Paris. pic.twitter.com/F6lAw5oKBJ — Pop Base (@PopBase) February 11, 2026

La intérprete de Dance the night pidió en reiteradas ocasiones que les dejaran en paz y su paciencia llegó a tal límite que incluso llegó a llamar "bastardo" a uno de los fotógrafos, dejando a un lado su habitual amabilidad. Cuando éste le respondió "tú también", Callum Turner tuvo que hacer un esfuerzo por no ir a por él.

i'm sorry but you have to be a real piece of shit to get dua this mad. and when she calls you out you insult her and laugh? this is so disrespectful. dua is the sweetest soul with everyone and real fans know she can be shy in public, so why do all of this? i'm glad she was with… pic.twitter.com/ubiZmMSyed — dua lipa crave (@addictionlipa) February 11, 2026

Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Muchos usuarios criticaron lo ocurrido y cuestionaron los límites entre el interés mediático y el acoso. "Esto no es periodismo, es acoso con cámaras", escribió un internauta. Otros señalaron que, aunque la artista suele posar en actos públicos y compromisos profesionales, en su vida privada merece el mismo respeto que cualquier persona.