Belén Perea rompe su silencio y sale en defensa de Froilán: "Está feliz y cumpliendo"

Belén Perea, amiga de Froilán, y con la que durante mucho tiempo se rumoreó que vivía una historia de amor, ha dado un paso al frente. La joven ha roto su silencio para hablar orgullosa del gran momento que está viviendo el nieto de Juan Carlos I, aclarando que su complicidad se debe a la íntima amistad que mantienen desde hace años.

La joven, que cada vez goza de mayor popularidad en redes sociales y afronta diferentes proyectos como modelo, asistió a los Influencer Award Spain en el Teatro Magno. Dejando a un lado la timidez que hasta ahora mostraba, defendió por primera vez ante las cámaras al hijo de la infanta Elena.

"Nunca está en un momento complicado. Yo lo veo feliz, cumpliendo y al lado de su familia, que es la que le quiere", reveló. Perea aplaude el cambio de actitud de la prensa con el sobrino de Felipe VI, quien, instalado en Abu Dabi desde principios de 2023, ha dejado atrás las polémicas del pasado.

Muy discreta, y demostrando su lealtad a Froilán, Belén evitó pronunciarse sobre las informaciones relativas al estado de salud del rey Emérito y las voces que piden su regreso definitivo a España. "Nunca he hablado de ese tema y nunca voy a hablar", aseguró rotunda.

Mientras el sobrino de Felipe VI sigue soltero, la influencer confiesa que está muy feliz al lado de un empresario argentino. "Mi corazón está ocupado, estoy enamoradísima", reconoció con timidez, evitando entrar en más detalles sobre el joven con el que comparte su vida.