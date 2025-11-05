Juan Carlos I culpa en sus memorias a Jaime de Marichalar por la "vida desordenada" de Froilán

Las memorias del rey Juan Carlos, Reconciliación, se han publicado este 5 de noviembre en Francia. Habrá que esperar todavía un mes hasta que se publique en España, pero vamos sabiendo más detalles de algunos capítulos del libro.

Es precisamente en el último capítulo del libro, cuando el rey emérito es más abuelo que rey, y dedica cuatro páginas a su nieto mayor, Felipe Juan Froilán de Marichalar. "Me queda una satisfacción que ilumina mi día a día. Hoy tengo la suerte de poder contar con la presencia del mayor de mis nietos, Felipe, el primer hijo de mi hija Elena, de quien soy padrino. Este apuesto joven de 24 años llegó a Abu Dabi en febrero de 2023".

Además de la Reina Letizia, sobre quien confirma de viva voz lo que era un rumor: "No contribuyó a la cohesión de nuestras relaciones familiares", el rey emérito carga también contra otra persona que tampoco ha sido santo de su devoción y que señala como culpable, que es su exyerno Jaime de Marichalar: "El divorcio de sus padres y cierta falta de autoridad parental lo llevó a una vida desordenada".

En este capítulo recuerda los años más "fiesteros" de su nieto: "Alimentaba la crónica de sucesos por su comportamiento poco ejemplar: iba de fiesta en fiesta, de discoteca en discoteca, se veía envuelto en peleas y malas compañías. Estaba abandonado a su suerte. ¡Qué desperdicio! Me entristecía mucho". Es aquí cuando reconoce que Felipe VI tuvo que intervenir: "Como cualquier abuelo, sufría al verlo hundirse en una crisis por la que pasan muchos adolescentes. Era un blanco fácil para los aficionados a los chismes. Vivía acosado por los paparazzi que documentaban su deriva. Mi hijo lo convocó al palacio para reprenderlo. Entonces le propuse venir a instalarse a Abu Dabi, donde podría ayudarlo a encontrar trabajo y alojamiento. No lo aceptó de inmediato; se tomó un tiempo para reflexionar y pasar las fiestas de fin de año en España. Luego tuvo el valor de dar el paso".

Juan Carlos I y Froilan en Abu Dabi

La vida en Emiratos ha cambiado a Felipe Juan Froilán, a quien su abuelo llama Felipe, y reconoce una "metamorfosis" en su nieto nada más llegar a Abu Dabi: "En apenas un mes se transformó. Es una alegría inmensa verlo florecer así … no imaginaba que en tan poco tiempo pudiera cambiar de esa manera. En un día se acomodó a una vida sana y recta. Empezó a hacer deporte y régimen. Se dedicó intensamente a su trabajo. Se ocupaba de la logística de la COP28. Era el primero en llegar al despacho y el último en marcharse", afirma.

Juan Carlos I habla de los momentos que comparten juntos, incluso le da consejos culinarios. "Le explico: 'Hazte unos huevos fritos, están buenos y son fáciles. No olvides echar un chorrito de aceite de oliva cuando calientes la sartén".

Para el rey Juan Carlos, "nada -recalca- podría darme más satisfacción personal que tener a mi lado a mi nieto, convertido en un joven equilibrado y alegre. Solo necesitaba que se le diera una oportunidad. Me alegra haber podido hacerlo", dice sobre el nuevo Froilán.