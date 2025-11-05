Las (des)memorias de campechano que todo lo inundan

No veremos a Juan Carlos I en "El Hormiguero". Ni siquiera en "La Revuelta, programa quizá más afín a su ideología. Es una de las conclusiones que sacamos tras leer la entrevista que Laurance Debray concede a Hola con motivo de la publicación en Francia, este mismo 5 de noviembre, de las memorias del que fuera rey de España. Aquí tendremos que esperar todavía unas semanas, aunque hoy ya encontramos párrafos textuales extraídos de la obra. No hará gira para presentar el libro apelando a "la voluntad de discreción". A buenas horas.

Debray, que se define como "coautora" porque a ella lo de "negro literario" no le debe gustar, es entrevistada por un Hola que dedica su portada a Juan Carlos con una imagen inédita. No es la única. Después, en páginas interiores, descubrimos cómo es la residencia en la que vive en Abu Dabi, en esa isla a la que se llega en lancha y cuya gasolina, se supone, también financia el jeque árabe que le acoge. Gracias al reportaje vemos que Juan Carlos disfruta de una gran piscina rodeada de árboles (tres olivos traídos de España), que su jardín está decorado con sofás de mimbre, su mesa con tapete de ganchillo y que en la estantería de su salón hay pocos libros, quizá porque la residencia es temporal. O porque tiene Kinddle. Vemos algunos de sus bastones apoyados en la pared, aparatos de gimnasia o su reloj Richard Mille, valorado en trescientos mil euros.

Hola articula la información en tres apartados. Por un lado la entrevista con Debray, que se resiste a no ser la protagonista de la historia. La francesa aclara por qué en España tendremos que esperar a ver el libro traducido al castellano. Culpa a Planeta. Asegura que Juan Carlos está encantado con la acogida del volumen y asegura que no presentará el libro él mismo porque "le importa mantener la equidad". Y aunque reconoce que don Juan ya le dijo que "los reyes no hablan de sus asuntos", le animó el jeque Mohammed bin Zayed. No han querido esperar a su muerte porque Juan Carlos quiere "asumir la responsabilidad de la publicación". "Sabe que es una decisión muy arriesgada, que va a ser muy criticado en España. A diferencia de Francia, donde se le percibe como un líder europeo, un gran demócrata".

Luego explica cómo ha sido la realización del libro. Tres años durante los que ella se trasladó a Abu Dabi con su familia para seguir la disciplina "militar" de Campechano. Dice que "no es un hombre amargado ni nostálgico" y reconoce que ha tenido que corregir fechas porque "a sus 87 años, su memoria, como la de todo el mundo, a veces falla un poco". Una gran excusa ante posibles fallos.

Y concluye Debray explicando lo que muchos nos temíamos: que "su entorno más cercano y sus hijas" sabían que estaban redactando las memorias.

Hola añade nuevos extractos a los ya publicados en Francia

Varios medios franceses llevan ya una semana y media publicando extractos de la biografía de Juan Carlos y este miércoles Hola añade dos o tres nuevos y recupera los más impactantes. Ya conocemos los que tienen que ver con su llegada a España con diez años, su primer encuentro con Franco y el ratón que había en su despacho o su papel clave en el Golpe de Estado del 23-F con Sofía y Felipe a su lado.

También hemos leído ya su acercamiento al arrepentimiento cuando habla de Corinna como "error que lamento profundamente". "Esa debilidad es la de un hombre".

Pero sigue entonando el lamento por su marcha: "Estoy resignado, herido por un sentimiento de abandono. No puedo contener la emoción cuando pienso en algunos miembros de mi familia para quienes ya no cuento, y sobre todo en España, que tanto echo de menos"… "Vivo sin perspectivas, sin la certeza de poder regresar a vivir en mi país. Aunque todas las causas judiciales fueron archivadas y nada se retuvo contra mí". Olvida mencionar que tendría que hacer aquí la declaración de la renta.

Sofía de Grecia, la víctima colateral de toda esta historia

"Sofi" protagoniza un capítulo entero de "Reconciliación". Y a la vista de lo escrito, esa podría ser una de las razones que le ha llevado a escribir esta historia. Porque el título adecuado sería "Revancha". Juan Carlos I, que pasa sus días "charlando por teléfono con aquellos con los que no ha roto lazos", como Simeón II de Bulgaria o la emperatriz Farah, recibe una llamada de la reina Sofía. "Lo llama para saber de él".

Dice Hola que en sus memorias la colma de elogios: "Ella no tiene un igual en mi vida y seguirá siendo así, aunque nuestros caminos se hayan separado desde mi partida de España". O incluso antes, majestad.

En Semana han escogido precisamente una imagen de archivo para la portada en la que vemos a Juan Carlos con Sofía de Grecia en un acto oficial. Y un entrecomillado: "Es una mujer excepcional, íntegra bondadosa".

La infanta Sofía, como nunca antes la habíamos visto

Relajada, sin encorsetamiento, con sus amigos y vestida como cualquier chica de su edad. Así vemos a la infanta Sofía en la portada de Semana, en una exclusiva en la que vemos a la benjamina de los reyes disfrutando de una comida con sus amigos de toda la vida.

Sofía, vestida con pantalón vaquero gris, jersey azul y pañuelo al cuello, conversa con una amiga sentada en un poyete mientras hace muecas y o mira el móvil. Acaban de salir del restaurante de sushi de Ronda de Segovia, situado a escasos metros del Palacio Real, casualmente.

En una de las fotos Sofía se despide del único chico del grupo con un abrazo de amistad. Las imágenes fueron tomadas el fin de semana que regresó de la universidad portuguesa en la que estudia para acudir a los premios Princesa de Asturias.

Telma Ortiz se refugia en su madre tras su separación

La hermana de la reina de España aparece en la portada de Diez Minutos durante un paseo con su madre, Paloma Rocasolano, y el novio de ésta. Ya hace año y medio que Paloma decidió marcharse a vivir a Murcia con Marcus Brandler, pero viaja a Madrid con frecuencia para disfrutar de sus hijas y para apoyar a Telma con su reciente separación.

En las imágenes vemos a la familia de Letizia paseando y entrando en Apodemia, joyería en la que, según las revistas, Telma ayudó a su madre a elegir un anillo que le regaló Marcus.

Chabelita y Asraf, paseo en familia

Semana publica varias fotografías de Chabelita y Asraf paseando con su bebé, Cairo, por las calles del Puerto de Santamaría, en Cádiz. El niño acaba de cumplir cuatro meses y es el centro de la familia junto con Alberto, el hijo que tuvo Isa con Alberto Isla.

La pareja empuja el carrito de la criatura y se deshacen en mimos con él. Volverán a ser noticia en breve, porque Kiko Rivera se va a sentar en De Viernes y en el primer avance de la entrevista hace referencia a su hermana, con la que lleva años sin hablarse.

David Bustamante está en su mejor momento

Diez Minutos lleva a David Bustamante a portada este miércoles con una foto en la que vemos al cantante luciendo tableta y lo que no es tableta. Deltoides, bíceps, tríceps y algún músculo más.

"Así es su nueva vida", dice la revista, que destaca que el cantante está en su mejor momento. Al que le haya criticado por engordar, que se compre Diez Minutos y vea cómo con constancia, ejercicio y buena alimentación se puede uno poner en forma en sólo unos meses.

Cóctel de noticias

Jennifer Aniston, enamorada de nuevo. O hipnotizada, porque es la profesión a la que se dedica Jim Curtis, el coach con el que sale desde hace meses.

Juan Urdangarín tiene novia. Ahora entendemos por qué Hola publicó las fotos en su edición digital: otra revista tenía también la exclusiva. Se trata de una joven de 24 años de origen indio que se llama Sofía, como su abuela, y que trabaja en la misma empresa que él. Además es instructora de Pilates.

Bigote Arrocet y Mimi consolidan su relación. El humorista y la profesora de Yoga sigue disfrutando de la vida y Lecturas publica un amplio reportaje en el que vemos a la pareja paseando por la playa, haciéndose arrumacos en una tumbona o paseando en lancha. El que fuera novio de María Teresa Campos ha vuelto a encontrar el amor y por suerte se ha quitado el bañador minúsculo anarillo que lucía la semana pasada.